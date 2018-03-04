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Боевики в Восточной Гуте в Сирии ввели комендантский час на время гуманитарных пауз

Армия и ОПК
4 марта, 12:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

В МО РФ добавили, что боевики также запретили массовые собрания мирным жителям

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Российские военные и военные сирийских правительственных войск

Российские военные и военные сирийских правительственных войск

© REUTERS/Omar Sanadiki

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Боевики в Восточной Гуте ввели комендантский час на время гуманитарных пауз, а также запретили массовые собрания мирным жителям. Об этом сообщил журналистам в воскресенье представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

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"Согласно информации, полученной Центром по примирению враждующих сторон от сирийской стороны, члены незаконных вооруженных формирований на территории района Восточная Гута ввели комендантский час для местного населения на время гуманитарных пауз. Мирные жители, нарушающие установленные боевиками правила, подвергаются публичным наказаниям", - сказал он.

По словам Золотухина, боевики также запретили массовые собрания мирным жителям, чтобы предотвратить их возможный прорыв через гуманитарный коридор.

Шестая гуманитарная пауза началась в Восточной Гуте в 09:00 по местному времени (10:00 мск) в воскресенье. Боевики продолжают удерживать местных жителей, под страхом расправы запрещая им пересекать гуманитарный коридор. За все дни гумпауз через него удалось прорваться лишь двоим детям. Накануне по гуманитарному коридору боевики вели снайперский огонь, в результате которого получили ранения трое мирных жителей.

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