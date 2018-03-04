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В России создадут колесный танк на платформе "Бумеранг"

Армия и ОПК
4 марта, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, марта. /ТАСС

Как сообщили в "Военно-промышленной компании", это планируется сделать "в ближайшее время"

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БТР "Бумеранг"

БТР "Бумеранг"

© Ладислав Карпов/ТАСС

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Создание танка на колесной платформе "Бумеранг" планируется в ближайшее время. Об этом сообщил в воскресенье генеральный директор "Военно-промышленной компании", разрабатывающей бронетехнику на данной платформе, Александр Красовицкий.

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"В наших планах сделать сегодня колесный танк. Это будет такое ноу-хау. На этой же платформе ("Бумеранг" - прим. ТАСС), но это уже будет пушка большего диаметра. И об этом мы уже сможем поговорить в ближайшее время", - сказал он в интервью программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

Колесные БТР "Бумеранг" - это боевые машины нового поколения, в которых используются самые современные технологии. "Бумеранги" были впервые показаны публике в 2015 году на Параде Победы. Их принятие на вооружение и начало серийного производства запланированы на 2019 год.

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