В России создадут колесный танк на платформе "Бумеранг"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Создание танка на колесной платформе "Бумеранг" планируется в ближайшее время. Об этом сообщил в воскресенье генеральный директор "Военно-промышленной компании", разрабатывающей бронетехнику на данной платформе, Александр Красовицкий.

"В наших планах сделать сегодня колесный танк. Это будет такое ноу-хау. На этой же платформе ("Бумеранг" - прим. ТАСС), но это уже будет пушка большего диаметра. И об этом мы уже сможем поговорить в ближайшее время", - сказал он в интервью программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

Колесные БТР "Бумеранг" - это боевые машины нового поколения, в которых используются самые современные технологии. "Бумеранги" были впервые показаны публике в 2015 году на Параде Победы. Их принятие на вооружение и начало серийного производства запланированы на 2019 год.