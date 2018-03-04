Эксперт: колесный танк на платформе "Бумеранг" может получить орудие от "Спрута-СДМ"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российский колесный танк, который планируется создать на платформе "Бумеранг", может получить 125-миллиметровое орудие от самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ" для ВДВ, считает главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Ранее в интервью программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда" гендиректор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий сообщил, что предприятие планирует сделать колесный танк на платформе "Бумеранг" с пушкой крупного калибра уже в ближайшее время.

"Я думаю, имеется в виду боевое отделение, используемое на плавающей самоходной противотанковой пушке "Спрут-СДМ", которая сделана для ВДВ, - боевое отделение со 125-миллиметровым орудием. Массо-габаритные параметры этого боевого отделения вполне позволяют установить его на "Бумеранг" - "Спрут" и "Бумеранг" находятся примерно в одной весовой категории", - сказал ТАСС Мураховский.

Эксперт добавил, что "опытно-конструкторскую работу по интеграции этого боевого отделения на "Бумеранг" можно выполнить за два-три года". Говоря о классификации машины на этой платформе в случае оснащения орудием калибра 125 мм, он отметил, что "машину можно будет назвать легким колесным танком".

Специалист уточнил, что по Договору об обычных вооруженных силах в Европе от 1990 года (Россия приостановила его действие с 2007 года) колесные машины попадают под определение танка, если соблюдены следующие критерии: орудие машины должно быть калибром свыше 75 мм, масса должна превышать 16,5 тонн, а башня должна вращаться на 360 градусов. Он добавил, что по этому определению "Спрут-СДМ" с массой 18 тонн является легким танком, под него попадет и "Бумеранг" с новым боевым отделением, но для российской классификации это будет неофициально.

Говоря о преимуществах и недостатках колесных и гусеничных платформ, Мураховский отметил, что колесные платформы такой массы имеют больший межремонтный ресурс и меньшие эксплуатационные расходы, во многом совместимы с гражданскими агрегатами и, как правило, создаются плавающими. Гусеничная техника дороже в эксплуатации, у нее существенно меньше межремонтный пробег, с другой стороны, она обладает лучшей проходимостью вне дорог, тяжелее по классу и обладает лучшей защищенностью.

Платформа "Бумеранг"

Боевые машины пехоты на колесной платформе "Бумеранг" производства "Военно-промышленной компании" были впервые представлены публике 9 мая 2015 года на Параде Победы. По данным открытых источников, боевая масса машины составляет более 20 тонн, она вооружена 30-мм пушкой и противотанковым ракетами "Корнет", имеет просторное отделение для пехотинцев и является плавающей.