На вооружение в РФ в 2019 году будет принята система дистанционного минирования

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Новая инженерная система дистанционного минирования, которая разрабатывается Научно-исследовательским инженерным институтом (НИИИ) в кооперации с НПО "Сплав", будет принята на вооружение в 2019 году, сообщил в понедельник гендиректор концерна "Техмаш" Владимир Лепин.

"В кооперации с АО "НПО "Сплав" НИИИ завершает опытно-конструкторскую работу по созданию инженерной системы дистанционного минирования, предназначенной для установки комбинированных минных полей из противотанковых и противопехотных мин. Ориентировочный срок принятия на вооружение - 2019 год", - сказал Лепин, которого цитирует пресс-служба "Техмаша".

Конференция в НИИИ

Там сообщили, что концерн провел научно-техническую конференцию, посвященную развитию инженерных боеприпасов. Мероприятие состоялось на базе НИИИ, специализирующегося на разработках и производстве инженерных мин различного назначения, систем дистанционного минирования и взрывного разминирования, противолодочных боеприпасов.

По итогам 2017 года общий объем выполненных работ НИИИ увеличился на 33% по сравнению с 2016 годом, уточнили в пресс-службе.

"Институт завершил четыре опытно-конструкторские работы, еще восемь находятся на выполнении, сроки их окончания запланированы на 2018-2019 годы. Также осуществлены серийные поставки комплектов ограждения минных полей и конденсаторного взрывного прибора КВП-4/100, которые могут применяться не только в военных, но и в гуманитарных целях", - отметили в "Техмаше".

Кроме того, в НИИИ ведется работа по разработке нового поколения инженерных мин дистанционной установки и кассетных инженерных боеприпасов, в том числе обеспечивающих создание смешанных минных полей, добавили в пресс-службе.

Система дистанционного минирования

Ранее ряд СМИ сообщал, что в состав инженерной системы дистанционного минирования входят боевая, транспортно-заряжающая машины и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами, снаряженными минами различных типов.

Тогда отмечалось, что для высокой маневренности боевая машина будет выпускаться на колесном шасси "КамАЗ" повышенной грузоподъемности.

Машина производит выстрел в автоматическом режиме по расчетным точкам прицеливания, район предполагаемого взрыва регистрируется автоматически. Затем информация передается транспортно-заряжающей машине и вышестоящему звену управления.