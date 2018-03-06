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Военные на учениях в Приамурье отразили нападение превосходящих сил "противника"

Армия и ОПК
6 марта, 4:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 6, марта. /ТАСС

В учениях были задействованы более тысячи военных

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ТАСС, 6 марта. Более тысячи человек приняли участие в учениях на полигоне Трехречье в Амурской области, в ходе которых тактическая группа мотострелкового соединения Восточного военного округа отразила нападение превосходящих сил условного противника. Об этом сообщает во вторник пресс-служба округа.

"На полигоне Трехречье в Амурской области тактическая группа мотострелкового соединения Восточного военного округа в ходе батальонного учения с боевой стрельбой применила новый способ поражения условного противника. <...> Хорошо налаженное взаимодействие между подразделениями позволило значительно уменьшить время на поражение противника в ходе учебного боя. В тактическом учении с боевой стрельбой было задействовано более 1 тысячи военнослужащих и около 300 единиц боевой и специальной техники", - говорится в сообщении.

В соответствии с легендой учений превосходящие силы "противника" вели наступление в зоне ответственности тактической группы. Командир группы организовал маневренную оборону с последовательным отходом на более выгодные позиции, рассказали в округе.

Разведывательные подразделения в режиме реального времени передали данные об условном противнике артиллеристам и на командный пункт с помощью беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" и средств оптико- электронной разведки. Нападение с воздуха отразили с помощью переносных зенитно-ракетных комплексов "Игла", а прорвавшихся "противников" - огнем танков, БМП и стрелкового оружия. Группа условного неприятеля, которая попыталась пройти с фланга, была уничтожена огнеметным подразделением из реактивных пехотных огнеметов "Шмель".

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