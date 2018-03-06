МО РФ: при крушении Ан-26 в Сирии погибли генерал-майор и 26 офицеров

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Генерал-майор, 26 офицеров, прапорщики и контрактники погибли при крушении самолета Ан-26 в Сирии, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"В результате трагедии погибли 27 офицеров, из которых один в звании генерал-майор, а также прапорщики и военнослужащие контрактной службы. Ни одного гражданского лица на борту Ан-26 не было", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве информировали, что родные и родственники могут обратиться за информацией по телефону: 8 (495) 498-00-00.

Российский транспортный самолет Ан-26 разбился в Сирии около 15:00 мск при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим. На борту находились 39 человек: 33 пассажира и шесть членов экипажа. Все они были российскими военнослужащими. Причиной авиакатастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность, сообщили в российском военном ведомстве.