МО РФ: боевики из Восточной Гуты стреляют по посольству России в Дамаске

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Боевики из Восточной Гуты продолжают обстрел посольства РФ в Дамаске, российского торгпредства и Центра по примирению враждующих сторон. Об этом заявил во вторник начальник российского Центра примирения враждующих сторон (входит в Минобороны) генерал-майор Юрий Евтушенко.

"С подконтрольной боевикам территории продолжаются обстрелы Дамаска, в том числе посольства Российской Федерации, российского торгпредства и Центра по примирению враждующих сторон", - сказал он.

Он также сообщил, что действующие в этом анклаве радикальные группировки постоянно ведут огонь по правительственным войскам, чтобы спровоцировать их на ответные действия.

По словам Евтушенко, боевики выпустили 272 мины и реактивных снаряда по Дамаску за последние 10 суток, погибли 13 человек, ранены 135.

"За последние 10 суток из районов Восточной Гуты по жилым кварталам сирийской столицы боевиками выпущено 272 мины и реактивных снаряда. Погибли 13 человек, ранены 135, из них трое детей", - сказал генерал.

По его словам, 5 марта при обстреле госпиталя Тишрин в 10 человек погибли и 49 были ранены.

Он отметил, что в целом обстановка в Сирии нормализуется, налаживается процесс мирной жизни. "Этому в немалой степени способствует действующая резолюция 2401 Совета Безопасности ООН [о прекращении огня], согласно которой на всей территории страны установлен 30-дневный режим прекращения боевых действий. Мониторинг показывает, что в целом данный режим соблюдается. За последние несколько дней отмечается даже снижение числа его нарушений", - рассказал генерал.

Он отметил, что населению регулярно доставляется гуманитарная помощь: за последнюю неделю обеспечено прохождение пяти конвоев ООН и Сирийского Арабского Красного Полумесяца, доставивших 854 тонны гуманитарных грузов.

"Вместе с тем при общей стабилизации обстановки в стране ситуация в зоне деэскалации "Восточная Гута" остается крайне напряженной", - подчеркнул начальник центра.

Возвращение беженцев

Также сообщается, что около 400 беженцев и перемещенных лиц вернулись в свои дома в Сирии за прошедшие сутки.

"Продолжается работа по возвращению беженцев и перемещенных лиц к местам прежнего проживания. За прошедшие сутки в свои дома вернулось 397 человек, в том числе в провинциях Хомс - 14 человек, Хама - 21 человек, Дамаск - шесть человек, Дейр-эз-Зор - 356 человек", - сказал Евтушенко.

По его словам, за сутки также оказана адресная помощь жителям населенного пункта Мазлум провинции Дейр-эз-Зор по доставке питьевой воды местному населению.

"Несмотря на сохранение напряженности в Восточной Гуте, российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по нормализации гуманитарной ситуации на всей территории страны", - отметил Евтушенко.