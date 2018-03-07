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Главком СВ РФ: другие страны смогут создать аналог "Искандера" не ранее 2025 года

Армия и ОПК
7 марта, 1:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, марта. /ТАСС

По словам Олега Салюкова, перевооружение российских ракетных частей с устаревший "Точки-У" на "Искандер-М" продолжается в плановом порядке

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Главком СВ РФ Олег Салюков

Главком СВ РФ Олег Салюков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Другие страны смогут создать аналог российского оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" не ранее 2025 года. Об этом заявил в среду главнокомандующий Сухопутными войсками (СВ) РФ генерал-полковник Олег Салюков в интервью газете "Красная звезда".

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"По прогнозам разработчиков, создание его аналога иностранными государствами возможно не ранее 2025 года", - сказал генерал.

Салюков отметил, что перевооружение российских ракетных частей с устаревший "Точки-У" на "Искандер-М" продолжается в плановом порядке. Главком уточнил, что "уже поставлено более 10 бригадных комплектов".

"Искандер-М", добавил Салюков, является высокоточным, эффективным оружием, способным осуществлять пуски как баллистических, так и крылатых ракет, преодолевающих существующие и перспективные системы ПРО.

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