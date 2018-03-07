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Сухопутные войска РФ в 2018 году проведут семь учений миротворческой направленности

Армия и ОПК
7 марта, 2:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, марта. /ТАСС

Отмечается, что в 2017 году было проведено более 1,2 тыс. тактических учений различного уровня на 56 полигонах

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МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Сухопутные войска (СВ) проведут семь военных учений миротворческой и антитеррористической направленности в 2018 году с привлечением армий более десяти государств. Об этом рассказал в среду главнокомандующий СВ РФ генерал-полковник Олег Салюков в интервью газете "Красная звезда".

"Основным мероприятием боевой подготовки станет стратегическое командно-штабное учение "Восток-2018", которое планируется провести на территории Восточного военного округа осенью этого года", - отметил Салюков.

По словам главнокомандующего Сухопутными войсками, в 2017 году было проведено более 1,2 тыс. тактических учений различного уровня на 56 полигонах. В общей сложности израсходовано около 240 тыс. боеприпасов различного типа, проведено 13 учебно-боевых пусков тактических и оперативно-тактических ракет.

Кроме того, в 2017 году подготовлены и проведены совместные международные учения подразделений Сухопутных войск с вооруженными силами Монголии, Индии, Пакистана и стран ОДКБ.

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