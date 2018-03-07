Сухопутные войска РФ получили более 10 тыс. образцов вооружения за пять лет

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Сухопутные войска РФ в рамках государственной программы вооружения (ГПВ-2020) получили более 10 тыс. образцов вооружения, военной и специфической техники. Об этом рассказал в среду главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал-полковник Олег Салюков в интервью газете "Красная звезда".

По словам Салюкова, поставки новой техники позволили повысить уровень оснащенности современным вооружением по сравнению с 2012 годом в три раза, почти до 45% (44,7% - с 15%).

Он также подчеркнул, что в настоящее время Сухопутные войска полностью оснащены всем необходимым вооружением и военной техникой.

"Успешно зарекомендовал себя опыт закупки бригадных комплектов основного вооружения ракетных бригад "Искандер", бригадных и дивизионных комплектов комплексов ПВО (ЗРС С-300В4, ЗРК "Бук-МЗ" и ЗРК "Тор-М2"), а также комплектных поставок батальонного звена другого вооружения, такой подход позволяет в полном объеме формировать соединения и подразделения, способные в кратчайшие сроки приступить к выполнению задач по предназначению", - рассказал главком.

Он добавил, что в войска продолжают поступать современные модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-СМ", полностью интегрированные в единую систему управления тактического звена, и модернизированные реактивные системы залпового огня среднего калибра "Торнадо-Г", обладающие возможностью автоматизированного наведения боевой машины на цель.