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Сухопутные войска РФ получили более 10 тыс. образцов вооружения за пять лет

Армия и ОПК
7 марта, 3:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, марта. /ТАСС

Отмечается, что поставки новой техники позволили повысить уровень оснащенности современным вооружением по сравнению с 2012 годом в три раза

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МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Сухопутные войска РФ в рамках государственной программы вооружения (ГПВ-2020) получили более 10 тыс. образцов вооружения, военной и специфической техники. Об этом рассказал в среду главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал-полковник Олег Салюков в интервью газете "Красная звезда".

По словам Салюкова, поставки новой техники позволили повысить уровень оснащенности современным вооружением по сравнению с 2012 годом в три раза, почти до 45% (44,7% - с 15%).

Он также подчеркнул, что в настоящее время Сухопутные войска полностью оснащены всем необходимым вооружением и военной техникой.

"Успешно зарекомендовал себя опыт закупки бригадных комплектов основного вооружения ракетных бригад "Искандер", бригадных и дивизионных комплектов комплексов ПВО (ЗРС С-300В4, ЗРК "Бук-МЗ" и ЗРК "Тор-М2"), а также комплектных поставок батальонного звена другого вооружения, такой подход позволяет в полном объеме формировать соединения и подразделения, способные в кратчайшие сроки приступить к выполнению задач по предназначению", - рассказал главком.

Он добавил, что в войска продолжают поступать современные модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-СМ", полностью интегрированные в единую систему управления тактического звена, и модернизированные реактивные системы залпового огня среднего калибра "Торнадо-Г", обладающие возможностью автоматизированного наведения боевой машины на цель.

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