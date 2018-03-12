Удар "Бумеранга": зачем армии России колесный танк

В России планируется создать легкий колесный танк — самоходную противотанковую пушку на платформе "Бумеранг". Об этом в эфире телеканала "Звезда" сообщил Александр Красовицкий, генеральный директор Военно-промышленной компании (ВПК), разрабатывающей бронетехнику на данной платформе. В СМИ стали сразу дискутировать на эту тему, писать о преимуществах и недостатках колесных и гусеничных платформ.

Отметим, что несколько лет назад военные собирались даже закупать подобные машины в Италии, однако после первых испытаний этих машин в России от них отказались. Не только в силу того, что предчувствовали санкции и другое, — не выдерживали итальянские танки наших условий эксплуатации. Были проекты подобных машин и в Советском Союзе, но в силу ряда технических недоработок не получили развития.

В настоящее время бронемашины на платформе "Бумеранг" позиционируются как нечто уникальное и не имеющее аналогов ни в России, ни за рубежом. Впервые они были представлены публике 9 мая 2015 года на параде Победы в Москве. В будущем наряду с новейшим танком Т-14 и тяжелой БМП Т-15 на гусеничной платформе "Армата" они должны стать главной ударной силой Сухопутных войск России. Кроме того, по мнению военного эксперта Сергея Суворова, колесный танк сможет эффективно решать задачи огневой поддержки подразделений антитеррора.

У нас ничего подобного не было, но аналоги за границей были. Но реально, когда мы займемся этой тематикой плотно, понятно, что этим аналогам будет далеко до "Бумеранга" Сергей Суворов кандидат военных наук

"Бумеранг" — это новая унифицированная колесная платформа, на базе которой созданы бронетранспортер К-16 и колесная боевая машина пехоты К-17. Отличия только в установленных боевых модулях. Причем на К-17 имеется еще и многоканальный по ракете противотанковый комплекс с четырьмя ПТУР (дальность стрельбы ракетами — не менее 6,5 км — прим. ТАСС), что позволяет БМП вести бой сразу с несколькими танками. Семейство этих машин превосходит все серийные изделия в своем классе по подвижности, защищенности, огневой мощи и командной управляемости.

Как рассказал ТАСС кандидат военных наук Сергей Суворов, заявление гендиректора ВПК о создании колесного танка в первую очередь было направлено на то, чтобы показать возможности колесной платформы "Бумеранг".

На него можно ставить любые типы вооружения, в том числе устанавливать мощную башню с мощной пушкой — шасси "Бумеранга" это позволяет и выдержит Сергей Суворов кандидат военных наук

В частности, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский заявил ТАСС, что "Бумеранг" может получить боевой модуль со 125-миллиметровым орудием, аналогичный устанавливаемому на самоходной пушке "Спрут-СДМ1". "Я думаю, массогабаритные параметры этого боевого отделения вполне позволяют установить его на "Бумеранг", "Спрут" и "Бумеранг" находятся примерно в одной весовой категории", — отметил он. Эксперт добавил, что "опытно-конструкторскую работу по интеграции этого боевого отделения на "Бумеранг" можно выполнить за два-три года".

Развернуть Самоходная противотанковая пушка 2С25 "Спрут-СД" © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС Самоходная противотанковая пушка 2С25 "Спрут-СД" © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

В свою очередь, Суворов поясняет, что идея создания колесного танка была, когда на вооружение Российской армии был принят БТР-90. "По грузоподъемности на него можно было ставить мощную пушку, в перспективе планировалось ставить башню со "Спрута", и, в общем-то, получался, по сути дела, так называемый колесный танк", — говорит эксперт.

У нас, когда эту пушку 2А46 делали под "Спрута", применили новые противооткатные устройства для того, чтобы башня не улетела от корпуса вместе с пушкой в момент выстрела. Причем — обратите внимание — она без дульного тормоза в отличие от всех остальных, применяемых на Западе. Здесь все за счет противооткатных устройств Сергей Суворов кандидат военных наук

О "Спруте" © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС Базовая модель — 2С25 "Спрут-СД" — представляет собой самоходную противотанковую пушку калибра 125 мм, которую можно десантировать с самолетов парашютным способом. Она предназначена для применения в составе подразделений ВДВ, морской пехоты и специального назначения. "Спрут-СД" оснащен уникальной гидропневматической подвеской, позволяющей боевой машине плавно и быстро передвигаться в условиях бездорожья со скоростью до 70 км/ч. Эту боевую машину приняли на вооружение во второй декаде 2000-х годов.

Говоря о преимуществах и недостатках колесных и гусеничных платформ, Мураховский отмечает, что колесные базы такой массы имеют больший межремонтный ресурс и меньшие эксплуатационные расходы, во многом совместимы с гражданскими агрегатами и, как правило, создаются плавающими. Гусеничная техника дороже в эксплуатации, у нее существенно меньше межремонтный пробег, с другой стороны, она обладает лучшей проходимостью вне дорог, тяжелее по классу и обладает лучшей защищенностью.

Такая машина может быть востребована в качестве машины огневой поддержки подразделений антитеррора — часто возникает такая необходимость. В этом случае колесный танк, обладая хорошей тактической и оперативной мобильностью, используя дороги общего назначения, может быстро прийти на помощь тому или иному подразделению и оказать огневую поддержку. Это вот сочетание мобильности и высокой огневой мощи Сергей Суворов кандидат военных наук

Машины семейства "Бумеранг" могут развивать скорость более 100 км/ч по шоссе и не менее 50 км/ч на бездорожье. Для сравнения: у БТР-82А — 80 и 40 км/ч соответственно.

Телеканал "Звезда"/YouTube

Известно, что в ходе проводимых предварительных испытаний на полигоне военные разгоняли "Бумеранг" до 105 км/ч (по асфальту). "Они в фильме "Военная приемка" (цикл программ выходит на телеканале "Звезда" — прим. ТАСС) гоняли: со скоростью 70–80 км/ч машина шла по бездорожью влегкую. Там каждая машина была загружена балластными мешками — общая масса машины достигала 34 тонн", — признается Суворов.

На машине установлен силовой моноблок, находящийся в броневом корпусе на отдельной раме. Можно ремонтировать и обслуживать блок, полностью вынув его из машины. Как отмечают специалисты, для военных это очень важно — демонтировать двигатель непосредственно в поле. Подобная система используется на танке "Армата".

По мнению Суворова, необходимость создания колесного танка была продиктована временем и характером вооруженных конфликтов в мире. При масштабных войнах такие машины были не нужны. При этом участие колесных танков в небольших локальных конфликтах и контртеррористических операциях "более актуально, нежели наших любимых Т-72, Т-80, Т-90 или новых "Армат".

Впервые такие колесные танки появились в тех странах, которые занимались колониальными войнами, на территориях, где больше двигались по дорогам, нежели по бездорожью Сергей Суворов кандидат военных наук

"Спрут" — это легкий танк, прежде всего гусеничная авиадесантируемая машина, в том числе и плавающая. "Но тут есть определенные затыки в плане оперативной мобильности и маневрирования, использования дорог общего пользования. В этом отношении колесная бронетехника более гибкая", — говорит эксперт.

Что в свое время показало — знаменитый марш десантников в Косове в 1999 году, используя БТР-80. Ведь они не на БМД пошли, а на бронетранспортерах. Тем самым обеспечив внезапное появление в Приштине, поставив в тупик многих западных генералов, у которых были совсем другие планы Сергей Суворов кандидат военных наук

Развернуть БТР-90 © Николай Мошков/ТАСС БТР-90 © Николай Мошков/ТАСС

После этого события начали появляться колесные машины подобного класса в США. Например, M1128 MGS (Mobile Gun System) на колесной платформе Stryker, который предназначался для применения в конфликтах низкой интенсивности. При составлении парка техники легких пехотных бригад сухопутных войск США на основе этого семейства БТР в начале 2000-х годов было принято решение оснащать базовую машину M1126 только пулеметом M2HB калибра 12,7 мм. Огневую поддержку должны были оказывать самоходные артиллерийские орудия M1128 MGS с модификацией 105-миллиметровой пушки M68A2, расположенной в необитаемой башне. Каждому батальону на БТР Stryker придается батарея из девяти M1128, чего недостаточно для ведения огневой поддержки подразделения в условиях общевойскового боя.

Пять лет назад Минобороны прорабатывался вопрос об оснащении Вооруженных сил РФ итальянским колесным танком "Кентавр" (Centauro), но дальше испытаний дело не пошло.

Тестирование двух машин началось в 2012 году и проводилось в подмосковной Кубинке на полигоне Научно-исследовательского испытательного института МО РФ. На одном из таких колесных танков была установлена пушка калибра 105 мм, на другом — 120 мм. В январе 2013 года отказались от закупки, и контракт был приостановлен. Как отмечал генерал-полковник Владимир Чиркин, будучи тогда главкомом Сухопутных войск, "у этих боевых машин есть определенные преимущества, но есть и много недостатков: их чрезмерно разрекламировали — сходится не все".

Развернуть Итальянский колесный танк "Кентавр" (Centauro) © EPA PHOTO POOL/SGT. ION FIELDHOUSE/GL Итальянский колесный танк "Кентавр" (Centauro) © EPA PHOTO POOL/SGT. ION FIELDHOUSE/GL

По данным открытых источников, "Кентавр", обладающий массой 25 тонн и снабженный орудием калибра 105 мм, может развивать скорость до 100 км/ч. Запас хода — 800 км. В экипаже три человека. Эксперты отмечают высокую маневренность и хорошую управляемость этих машин, однако их бронирование защищает только от огня крупнокалиберных пулеметов. В свою очередь, разработчики Centauro отмечают, что пушка колесного танка обеспечивает ту же огневую мощь, что и большинство устаревших основных танков.

На Международной выставке вооружений и военной техники сухопутных войск Eurosatory 2016 была представлена бронемашина Centauro II MGS 120/105 — улучшенный вариант прежней бронированной колесной версии. Обновление коснулось замены основного типа оружия со 105-миллиметровой пушки на орудие калибром 120 мм.

Танки производятся консорциумом Iveco — Oto Melara. Машины стоят на вооружении Италии, Испании и Омана. Centauro применялись, в частности, в Югославии, Сомали и Ираке, использовались в составе военного контингента ООН в Ливане. При этом машины, участвовавшие в миротворческих операциях на Балканах, оснащались дополнительным бронированием.

Как отмечают эксперты, эта техника особенно интересна потому, что машин такого класса в российской армии нет, хотя разработки подобных платформ велись еще в советские времена.

Идея создания легкого колесного танка появилась в 1920-х годах, однако полноценно ее реализовать удалось лишь во второй половине XX века. Первой серийной машиной подобного класса стал французский броневик AMX-10RC, созданный в начале 1970-х годов. Близок к концепции также был немецкий тяжелый бронеавтомобиль Sd.Kfz.234/2 "Пума".

Развернуть Французский бронеавтомобиль AMX-10RC © REUTERS/Fabrizio Bensch Французский бронеавтомобиль AMX-10RC © REUTERS/Fabrizio Bensch

В Советском Союзе в 1970-х годах предпринимались попытки установить противотанковые пушки калибра 85 мм на колесную базу. В частности, опытно-конструкторские работы по проекту "Жало-С" на базе бронетранспортера БТР-70 велись в ЦНИИ "Буревестник" (предприятие создает различное артиллерийское и минометное вооружение). Эта пушка стала первым в мире самоходным орудием, в боекомплекте которого имелся бронебойный оперенный подкалиберный снаряд. Однако не лучшие результаты были по бронепробиваемости, из минусов также — высокая отдача, большие габариты машины и неустойчивость при стрельбе. В итоге работы были прекращены. Единственный сохранившийся опытный образец сегодня выставлен в Центральном музее бронетанкового вооружения и техники в подмосковной Кубинке.

Развернуть Советская опытная противотанковая пушка калибра 85 мм 2С14 "Жало-С" © By Alf van Beem via Wikimedia Commons Советская опытная противотанковая пушка калибра 85 мм 2С14 "Жало-С" © By Alf van Beem via Wikimedia Commons

В современной российской армии ставка сделана на гусеничную бронированную технику, способную нести пушки крупного калибра. Новую самоходную противотанковую пушку 2С25 "Спрут-СД" выполнили на гусеницах. Однако, по мнению разработчиков и военных экспертов, потенциал созданной в России платформы "Бумеранг" уникален и еще далеко не раскрыт.

В "Бумеранг" заложен прорыв инженерной мысли. По своему техническому совершенству это космические технологии. У него, например, есть защита верхней полусферы. Машина может управляться дистанционно. То есть это практически робот. На ней стоят такие серьезные комплексы защиты от высокоточного оружия, что она просто неубиваемая Александр Красовицкий гендиректор ВПК

Создание на базе "Бумеранга" колесного танка станет военным ноу-хау и серьезно обойдет зарубежные аналоги. Ведь еще до недавнего времени считалось, что обеспечить высокую проходимость, огневую мощь и защищенность машины на колесном шасси — задача весьма сложная, практически невыполнимая.

Роман Азанов