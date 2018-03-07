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Путин подписал закон, вводящий психологический отбор для военных

Армия и ОПК
7 марта, 16:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, марта. /ТАСС

Соответствующие изменения вносятся в закон "О воинской обязанности и военной службе"

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Материал из 1 страницы
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит психологический отбор при поступлении на военную службу.

На официальном портале правовой информации опубликован закон о внесении изменений в федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе".

В документе указывается необходимость для военных проходить не только медицинское освидетельствование, но и "профессиональный психологический отбор".

Так, устанавливается, что "граждане при постановке на воинский учет, направлении для подготовки по военно-учетным специальностям в общественные объединения или профессиональные образовательные организации, при призыве на военную службу или поступлении на военную службу по контракту, поступлении в мобилизационный людской резерв, поступлении в военные профессиональные образовательные организации и военные образовательные организации высшего образования, заключении с Министерством обороны РФ договора об обучении, а также иностранные граждане при поступлении на военную службу по контракту проходят профессиональный психологический отбор".

Организация, порядок и методика проведения мероприятий по профессиональному психологическому отбору, а также требования к профессиональной психологической пригодности гражданина (иностранного гражданина), устанавливаются Минобороны либо руководителем федерального государственного органа, в котором предусмотрена военная служба.

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