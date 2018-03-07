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МО РФ: ни один мирный житель не смог выйти из Гуты во время девятой гуманитарной паузы

Армия и ОПК
7 марта, 21:52 UTC+3

Выход блокируют боевики

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© REUTERS/Bassam Khabieh

ТАСС, 7 марта. Ни один мирный житель не смог выйти из Восточной Гуты во время девятой гуманитарной паузы, выход блокируют боевики. Об этом сообщил в среду журналистам начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны РФ) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

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"Сегодня с 9 до 14 часов была введена в действие уже девятая "гуманитарная пауза", однако воспользоваться гуманитарным коридором жители анклава, желающие выйти из него, не смогли. Незаконные вооруженные формирования продолжают блокировать выход мирных граждан", - сказал начальник Центра.

Евтушенко напомнил, что гуманитарный коридор открыт не только для мирного населения, но и для боевиков с их семьями. "Российский Центр по примирению враждующих сторон гарантирует безопасность, готов предоставить необходимое количество транспорта и обеспечить охрану по всему маршруту движения [боевиков]", - сказал он.

РФ, отметил генерал, вновь призывает лидеров незаконных вооруженных формирований Восточной Гуты немедленно прекратить репрессии в отношении местных жителей.

По его словам, в Восточной Гуте растут число волнений и протестная активность находящихся на грани отчаяния жителей. 

Евтушенко добавил, что "отмечается возрастание волнений и протестной активности находящихся на грани отчаяния жителей населенных пунктов Мисраба, Модиара, Хаммурия, Сакба, Айн-Терма и Джисрейн. "Так, в населенном пункте Хаммурия на нескольких зданиях активистами были подняты государственные флаги Сирийской Арабской Республики", - сказал генерал.

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Вчера в течение дня в населенных пунктах Дума и Арбил, где в обозначенных районах сбора беженцев круглосуточно действует "режим тишины", состоялось несколько стихийных митингов. Их участники призывали боевиков и членов их семей уйти из анклава самим и выпустить мирных жителей", - добавил начальник Центра.

По его словам, в ответ боевики ужесточили проведение обысков в домах, стали изымать у жителей средства связи и устройства, имеющие выход в интернет. "В результате количество обращений на нашу горячую линию от жителей Восточной Гуты уменьшилось. За последние сутки из анклава поступило восемь телефонных звонков", - отметил генерал.

При этом отмечается, что количество обстрелов гуманитарного коридора в Восточной Гуте снижается. "Обстановка в Восточной Гуте остается напряженной. За прошедшие сутки зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. Начало снижаться количество обстрелов гуманитарного коридора", - сказал Евтушенко.

По его словам, снайперский огонь прекратился, а огонь из стрелкового оружия сегодня велся только дважды. Пострадавших нет.

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