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Летчики ЮВО отработали дозаправку в небе над Крымом

Армия и ОПК
10 марта, 10:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

В учениях приняли участие около 20 экипажей бомбардировщиков Су-24 и Су-34 и летчики истребителей Су-27

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МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Летчики оперативно-тактической авиации 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) выполнили дозаправку в воздухе в ходе летных тактических учений (ЛТУ) с авиационными частями, дислоцированными в Крыму и в Ростовской области. Об этом сообщил ТАСС в субботу Начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"Полеты проводились в небе над Крымом. Сложный элемент пилотирования отработали около 20 экипажей бомбардировщиков Су-24 и Су-34 и летчики истребителей Су-27. В качестве воздушного танкера был задействован самолет-заправщик Ил-78, способный за один вылет осуществить заправку в воздухе 8 - 10 самолетов", - отметил Астафьев.

По информации пресс-службы ЮВО, дозаправку проводили на расстоянии менее 20 метров от воздушного танкера на высоте до 4 тыс. метров при скорости самолетов около 600 км/ч. В ночное время дозаправку выполняли с использованием дополнительного освещения, установленного как на Ил-78, так и на заправляющемся самолете. При этом экипаж самолета-заправщика поднимался в воздух с максимальной взлетной массой около 200 тонн и передал во время полета не менее 10 тонн каждому из самолетов.

Всего летчики совершили более 50 контактов с дозаправкой в воздухе.

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