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Подразделения ПВО Балтфлота под Калининградом отрабатывают прикрытие от ударов противника

Армия и ОПК
10 марта, 12:40 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 10, марта. /ТАСС

В полевом сборе принимают участие более 500 военнослужащих и 100 единиц боевой техники

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КАЛИНИНГРАД, 10 марта. /ТАСС/. Подразделения войсковой противовоздушной обороны (ПВО) армейского корпуса Балтийского флота на учениях под Калининградом отрабатывают прикрытие войск и объектов от воздушного нападения противника, сообщил ТАСС в субботу официальный представитель флота Роман Мартов.

"Более 500 военнослужащих и 100 единиц боевой и специальной техники, задействованные в полевом сборе подразделений войсковой ПВО армейского корпуса флота, на нескольких полигонах в Калининградской области отрабатывают вопросы прикрытия войск и важнейших объектов от ударов средств воздушного нападения условного противника", - сказал собеседник агентства.

Задачи по ведению противовоздушной обороны решают с применением переносных зенитных ракетных комплексов "Игла", зенитных пушечно-ракетных комплексов "Тунгуска", зенитных артиллерийских комплексов "Шилка", зенитных ракетных систем "Тор", стоящих на вооружении подразделений войсковой ПВО, отметил Мартов.

На завершающем этапе полевого выхода пройдут тренировки по управлению огнем в составе дивизионов и боевые стрельбы из штатного вооружения. Для обозначения условного противника планируют задействовать самолеты морской авиации флота, а также специальные средства имитации и воздушные мишени.

Войсковая ПВО - род войск Вооруженных Сил РФ, составная часть Сухопутных войск. Цель и предназначение - защита группировок сухопутных войск и объектов вне зоны военных действий (тыла) от ударов средств воздушного нападения противника.

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