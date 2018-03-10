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Минобороны сообщило об устранении практически всех недостатков экипировки "Ратник"

Армия и ОПК
10 марта, 13:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

В настоящее время комплектами "Ратник" обеспечена одна треть военнослужащих, отметил председатель военно-технического комитета Сухопутных войск полковник Александр Романюта

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МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Практически все недостатки комплекта боевой экипировки "Ратник" устранены в ходе войсковой эксплуатации, с 2015 года комплект был обновлен более чем на 50%. Об этом сообщил в субботу председатель военно-технического комитета Сухопутных войск полковник Александр Романюта в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Подводили итоги буквально в январе на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии по развитию военной экипировки. На начало 2018 года можно с уверенностью сказать, что практически все недостатки устранены. "Ратник", который будет поставляться в 2018 году, на 50-60% отличается от того, что поступало в войска в начале 2015 года", - сказал он, отметив, что в настоящее время комплектами "Ратник" обеспечена одна треть военнослужащих.

По словам Романюты, в дальнейшем основным вектором работ по экипировке "Ратник" станет доработка компонентов комплекта. Так, к 2020 году входящая в экипировку снайперская винтовка получит ночной прицел с функцией auto-gating (технология, нейтрализующая яркий свет от точечных объектов, предназначенная не допустить "слепоты" наблюдателя, - прим. ТАСС). "Сейчас должны появиться ночные прицелы с функцией автогейта, то есть накопления светосигнала. За счет чего яркий свет не будет засвечивать, слепить. Я думаю, через год у нас уже такие прицелы ночные будут", - отметил он.

Романюта также сообщил, что на заседании рабочей группы было высказано предложение дополнить многофункциональный нож из комплекта "Ратник". "Военнослужащие попросили биты туда вставить, чтобы можно было различные отвертки делать. Я думаю, мы за 2018 год разберемся, какой должен быть нож на самом деле. Будет к концу 2018 года другой нож", - пояснил он.

Боевая экипировка второго поколения "Ратник" включает в себя средства бронезащиты и боевого снаряжения, стрелковое оружие, средства прицеливания и разведки, и поставляется в Сухопутные, Воздушно-десантные войска и подразделения морской пехоты с 2016 года.

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