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Гермошлем с интегрированной системой связи для экипировки "Ратник" разработают к 2025 году

Армия и ОПК
10 марта, 17:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, марта. /ТАСС

Этот шлем позволит солдатам обмениваться различными видами информации и координировать действия бойцов в режиме реального времени

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МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Герметический шлем для боевой экипировки "Ратник" к 2025 году будет снабжен встроенной системой связи, которая позволит солдатам обмениваться различными видами информации и координировать действия бойцов в режиме реального времени. Об этом сообщил в субботу председатель военно-технического комитета Сухопутных войск полковник Александр Романюта в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

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"Пока это отдельные элементы <...> Мы в принципе подошли к тому, чтобы все это [систему связи] встраивать в шлем. Но пока это все разрабатывается еще в НИРах [научно-исследовательских работах] и ОКРах [опытно-конструкторских работах]", - сказал Романюта, отметив, что пока трудно назвать точную дату создания готового изделия. "Это наша перспектива. Я думаю, это будет где-то 2022-2025 год", - поделился ожиданиями полковник.

Боевая экипировка второго поколения "Ратник" включает в себя средства бронезащиты и боевого снаряжения, стрелковое оружие, средства прицеливания и разведки. Она поставляется в Сухопутные, Воздушно-десантные войска и подразделения морской пехоты с 2016 года.

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