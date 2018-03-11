ВКС России выполнили учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты комплекса "Кинжал"

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МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Истребитель-перехватчик МиГ-31 ВКС России выполнил учебно-боевой пуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса "Кинжал", ракета поразила цель на полигоне. Об этом сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

"Экипаж истребителя МиГ-31 Воздушно-космических сил выполнил практический учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал" в заданном районе", - сказали в ведомстве.

Как отметили в министерстве, МиГ-31 вылетел с аэродрома на территории Южного военного округа в рамках несения опытно-боевого дежурства. "Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне", - добавили в Минобороны.

По данным ведомства, "в ходе пуска гиперзвуковой ракеты были подтверждены тактико-технические характеристики и временные показатели высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал".

По данным Минобороны, экипажи авиакомплекса "Кинжал", в который входят истребитель-перехватчик МиГ-31 и новейшая гиперзвуковая ракета, выполнили 250 полетов с начала 2018 года. "С начала года по плану боевой подготовки экипажами авиационного комплекса, которые несут опытно-боевое дежурство, выполнено более 250 полетов, летный состав подготовлен в полном объеме днем и ночью в различных метеоусловиях", - сказали в ведомстве.

"Кинжал" предназначен для уничтожения наземных и морских целей. "Кинжал" создан на базе модернизированного самолета МиГ-31. Он оснащен высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, которая обеспечит нанесение ударов по целям на дальности более 2 тыс. км без захода в зону противовоздушной обороны противника. Благодаря высоким летно-техническим характеристикам самолета МиГ-31 и гиперзвуковой ракеты с малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью комплекс "Кинжал" не имеет аналогов в мире, отмечают в Минобороны.

С 1 декабря прошлого года первое авиационное формирование, оснащенное комплексом "Кинжал", приступило к несению опытно-боевого дежурства, в ходе которого отрабатываются основы его боевого применения.