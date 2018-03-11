Военные восстановят к 9 мая поднятый со дна Баренцева моря танк "Шерман"

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Российские военные восстановят американский танк времен Второй мировой войны "Шерман", поднятый со дна Баренцева моря, и покажут широкой публике 9 мая в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"Планируется, что 9 мая наряду с другими экспонатами отреставрированная боевая машина займет свое место в рядах развернутых экспозиций и ее смогут увидеть все жители и гости Санкт-Петербурга", - сказали в округе.

В пресс-службе уточнили, что американский средний танк "Шерман" времен войны подняли с затопленного в 1945 году транспортного судна "Томас Дональдсон" и доставили в бригаду материально-технического обеспечения ЗВО, дислоцирующуюся в Ленинградской области. Машина, по оценке специалистов, находится в удовлетворительном состоянии. "В ближайшее время военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона уже приступят к реставрационно-восстановительным работам", - сказали там.

"Шерман" имел боевую массу более 30 тонн, пушки калибра от 75 до 105 мм в разных модификациях, во время Второй мировой войны широко поставлялся по программе ленд-лиза в СССР. Судно "Томас Дональдсон" с военной помощью направлялось в Мурманск в составе арктического конвоя и было потоплено германской подлодкой в марте 1945 года.