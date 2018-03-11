Путин: гибель подлодки "Курск" стала проявлением общего плачевного состояния армии

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Катастрофа подводного крейсера "Курск" в 2000 году стала проявлением общего плачевного состояния вооруженных сил. Такое мнение выразил президент России Владимир Путин в новом фильме журналиста Андрея Кондрашова "Путин", который выложен в социальных сетях.

Глава государства также рассказал, что он принял решение о подъеме АПЛ "Курск", несмотря на возражения экспертов, так как это была его ответственность - выполнить обещание, данное родственникам погибших подводников.

Обстоятельства трагедии

"Что греха таить: мы же знаем, в каком состоянии тогда находились вооруженные силы. Откровенно говоря, ничего удивительного нет. Но трагедия колоссальная, столько людей погибло", - сказал президент. Как позже было установлено, на подводном крейсере произошел взрыв в торпедном отсеке, пожар и затем детонация боезапасов. "Корпус практически лопнул, и, конечно, это нельзя забыть", - напомнил Путин.

Глава государства отметил, что в те годы ситуация в Военно-Морском флоте была трудная, "денежное довольствие было минимальным, получали его нерегулярно, жилищные вопросы не решались вообще, обеспечение жильем военнослужащих и гражданского персонала полностью прекратилось". "После развала Советского Союза у нас возникли огромные сложности и в экономике, и в социальной сфере, и в армии, разумеется - это все не могло не коснуться армии. И трагедия "Курска" - это тоже проявление общего состояния вооруженных сил", - указал Путин.

Он рассказал, что в дни, когда произошла трагедия, он "только что приступил к исполнению обязанностей президента, выборы только прошли". "Я даже не знал, что там проводятся серьезные учения. Министр обороны позвонил и сообщил, что мы потеряли лодку, но обнаружили уже и начинаем работу. Было не понятно, что происходит что-то трагическое, но потом это развернулось в полном объеме и в полный рост", - поделился воспоминаниями глава государства.

Путин напомнил, что после катастрофы приехал в гарнизонный дом офицеров в поселке Видяево, чтобы "поддержать людей, заверить их в том, что мы сделаем все, чтобы лодку поднять".

Подъем подводной лодки

Президент в телефильме также рассказал о подготовке к подъему АПЛ "Курск". Путин отметил, что его прежде всего интересовало мнение генконструктора этого типа лодок Игоря Спасского, которого он очень уважает. "Работая еще в Петербурге, я был знаком с ним: он всегда, и до сих пор (Игорю Спасскому 91 год - прим. ТАСС), ко мне обращается на "ты", я [к нему] - на "вы", и это абсолютно правильно и нормально", - заметил глава государства. Он добавил, что Спасский изначально говорил о возможности подъема "Курска", однако на финальном совещании генконструктор, как и другие участники, ответил на соответствующий вопрос президента отрицательно.

Путин, тем не менее, поручил приступить к работам по подъему лодки. Как рассказал президент, Спасский тогда сказал ему, что "это твоя ответственность, и ты должен принять решение". "Вы знаете, я ему за это очень благодарен, потому что он напомнил об известной русской пословице: взялся за гуж, не говори, что не дюж", - отметил Путин, напомнив о данном им ранее обещании родственникам подводников поднять лодку.

Спасский в телефильме, в свою очередь, рассказал, что запросил у президента на эту операцию три года, но Путин потребовал сделать все за год.

Президент РФ также отметил, что военнослужащие должны быть уверены, что руководство страны выполняет свою работу. Путин рассказал, что через несколько месяцев после трагедии с "Курском" он принял участие в учениях, в том числе подводного флота - с погружением и так далее. "Я там ночевал, общался с экипажем. Нужно было показать флоту, армии, что трагедии есть, они ужасны, но флот и армия живы, борются, работают, находятся в боеспособном состоянии", - сказал Верховный главнокомандующий.

Путин заключил, что "это имело смысл тогда, это будет иметь смысл всегда".

Трагедия "Курска"

Подводный крейсер "Курск" затонул в Баренцевом море, в 175 км от Североморска, на глубине 108 м в результате катастрофы на борту, произошедшей 12 августа 2000 года. Все 118 членов экипажа погибли. По выводам правительственной комиссии, причиной катастрофы стал взрыв торпеды в носовом отсеке субмарины. Комиссия, работавшая более двух лет, установила точное время гибели подлодки. По заключению экспертов, смерть моряков "Курска" наступила по времени от нескольких секунд до шести-восьми часов после взрыва, и к моменту обнаружения лодки 13 августа спасти 23 моряка, остававшихся в девятом отсеке, не представлялось возможным.