Шойгу: Россия испытала в Сирии 210 образцов оружия

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Россия испытала в Сирии 210 образцов оружия, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в новом фильме Андрея Кондрашова "Путин".

Глава военного ведомства отметил, что Сирия дала огромный опыт Вооруженным силам РФ.

"Мы посмотрели 210 образцов оружия. Проверили вместе с сирийцами на поле боя. То, что мы посмотрели, сделали свои замечания, дополнения - это все, естественно, я уверен, в будущем сохранит жизни тем, кто придет с этим оружием воевать дальше", - сказал он.

В свою очередь, глава Ростеха Сергей Чемезов подчеркнул, что на сегодняшний день многие российские вооружения лучше, чем в Евросоюзе и США.