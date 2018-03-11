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Шойгу: Россия испытала в Сирии 210 образцов оружия

Армия и ОПК
11 марта, 15:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, марта. /ТАСС

Глава Ростеха Сергей Чемезов отметил, что многие российские вооружения лучше, чем в ЕС и США

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу

Министр обороны РФ Сергей Шойгу

© Вадим Гришанкин/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Россия испытала в Сирии 210 образцов оружия, рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу в новом фильме Андрея Кондрашова "Путин".

Глава военного ведомства отметил, что Сирия дала огромный опыт Вооруженным силам РФ.

"Мы посмотрели 210 образцов оружия. Проверили вместе с сирийцами на поле боя. То, что мы посмотрели, сделали свои замечания, дополнения - это все, естественно, я уверен, в будущем сохранит жизни тем, кто придет с этим оружием воевать дальше", - сказал он.

В свою очередь, глава Ростеха Сергей Чемезов подчеркнул, что на сегодняшний день многие российские вооружения лучше, чем в Евросоюзе и США.

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Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович Чемезов, Сергей Викторович
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