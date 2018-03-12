Минобороны заключило контракт на производство системы "Авангард"

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Минобороны РФ заключило контракт на производство новейшего гиперзвукового стратегического комплекса "Авангард". Об этом заместитель министра обороны Юрий Борисов рассказал в интервью газете "Красная звезда".

"Система "Авангард", о которой говорил президент [в послании Федеральному собранию], хорошо испытана. Не без труда она создавалась, потому что температура на поверхности боевого блока достигает двух тысяч градусов. Он действительно летит в плазме. Поэтому проблема управления этим объектом и вопросы защиты стояли очень остро, но решения были найдены. Практические испытания этой системы подтвердили реализуемость выбранного подхода. Скажу больше, мы имеем контракт на серийное производство этих систем. Так что это никакой не блеф, а реальные вещи", - сообщил Борисов.

О ракетном комплексе "Авангард" с крылатым маневрирующим блоком рассказал 1 марта президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию.

Позже командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев сообщил, что испытания комплекса стратегического назначения "Авангард", оснащенного планирующим крылатым блоком, успешно завершены. Как уточнил командующий, от традиционных боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет, летящих к цели по баллистической траектории, планирующий крылатый блок отличается тем, что траектория его полета проходит на высоте нескольких десятков километров в плотных слоях атмосферы. Блок совершает полет на гиперзвуковой скорости на межконтинентальную дальность. Маневрируя по курсу и высоте, он способен обходить зоны обнаружения и поражения всех современных и перспективных средств противоракетной обороны.

Лазерные комплексы

Также Борисов отметил, что российская армия имеет на вооружении лазерные комплексы, которые могут поражать заданные цели.

"О лазерном оружии говорить можно много, и о нем давно сняты фильмы, написаны фантастические книжки, все об этом знают. Но то, что эти системы стали поступать на вооружение, - это действительно реалии сегодняшнего дня. С прошлого года на вооружение поступили лазерные комплексы, которые дают возможность обезоруживать потенциального противника и поражать все те объекты, которые служат целью", - сообщил Борисов.

Как объяснил Борисов, отечественные ученые научились за "считанные доли секунды" концентрировать энергию, необходимую для поражения вооружения противника.

О создании лазерного оружия Владимир Путин также объявил в своем послании Федеральному собранию. По словам президента, наличие таких лазерных комплексов кратно расширяет возможности России в сфере обеспечения своей безопасности.

МБР "Сармат"

Российская армия получит новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) "Сармат" к моменту окончания ресурсных возможностей МБР "Воевода".

"Нет никаких сомнений в том, что к сроку окончания ресурсных возможностей "Воеводы" мы получим взамен новую ракету "Сармат". Подразумевается, что она в отличие от своих предшественниц может быть оснащена еще и гиперзвуковыми блоками, которые на порядок увеличивают проблему ее перехвата со стороны противоракетных систем", - сообщил Борисов.