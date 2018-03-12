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Более 2,5 тыс. артиллеристов на Дальнем Востоке участвуют в масштабном полевом выходе

Армия и ОПК
12 марта, 3:33 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 12, марта. /ТАСС

Подразделения совершают марш на штатной технике на полигоны, в пути отрабатывая проиводиверсионную, противовоздушную и противоминную оборону

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ВЛАДИВОСТОК, 12 марта. /ТАСС/. Более 2,5 тыс. артиллеристов Восточного военного округа (ВВО) в трех регионах Дальнего Востока подняты по тревоге в рамках масштабного полевого выхода, в котором задействовано все артиллерийское вооружение. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба ВВО.

"В общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной областях, стартовал полевой выход артиллерийских подразделений. <...> В полевом выходе задействовано более 2,5 тыс. военнослужащих, 100% артиллерийского вооружения, в том числе минометные подразделения, реактивные системы залпового огня, самоходные артиллерийские установки, ствольная артиллерия различного калибра, а также дальнобойные системы большой мощности 2С7М "Малка", - говорится в сообщении.

Подразделения совершают марш на штатной технике на полигоны, в пути отрабатывая проиводиверсионную, противовоздушную и противоминную оборону. Часть подразделений доставят к месту назначения автомобильными тралами батальона многоосных тяжелых машин и железнодорожным транспортом.

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