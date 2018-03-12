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Минобороны опубликовало видео стрельб с применением высокоточных снарядов "Краснополь"

Армия и ОПК
12 марта, 7:00 UTC+3

Вероятность попадания в цель составляет не менее 95%

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YouTube/Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры с учения на Лужском полигоне, где артиллеристы ЗВО провели стрельбы с применением модернизированных снарядов "Краснополь".

Стрельба этими боеприпасами ведется из самоходных гаубиц "Мста-С". Вероятность попадания снаряда в цель составляет не менее 95%. Такие качества делают боеприпас эффективнее сотни других обычных. Доказательство тому - успешное применение "Краснополей" во время ликвидации диверсионной группы террористов в Сирии. 

"Краснополь" - высокоточный управляемый снаряд, калибр которого составляет 152 и 155 мм, снабженный реактивным двигателем и самонаводящейся головкой.

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