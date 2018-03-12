Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.03:
$ 56.8
€ 70.53
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Контракт на поставку С-400 в Турцию начнет выполняться в начале 2020 года

Армия и ОПК
12 марта, 10:36 дата обновления: 12 марта, 11:34 UTC+3

Помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин отметил, что турецкая сторона пожелала ускорить сделку

Поделиться
Материал из 1 страницы

Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"

© Сергей Мальгавко/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Контракт на поставку комплексов С-400 в Турцию начнет выполняться в начале 2020 года, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин.

"Турецкая сторона выражала желание ускорить его выполнение [контракта на поставку С-400], здесь мы нашли оптимальный вариант, пошли навстречу с тем, чтобы ускорить выполнение контракта, начало выполнения - это, думаю, где- то начало 2020 года", - сказал Кожин.

СПЕЦПРОЕКТ

Триумф “Ворчуна”

ТАСС рассказывает об одной из самых совершенных зенитных ракетных систем ПВО России

 
"Если говорить о Турции, то мы с признательностью относимся к позиции турецкого руководства, оно ее озвучивало неоднократно о том, что национальный интерес у них приоритет", - отметил помощник президента РФ, говоря о давлении НАТО на Турцию, чтобы та отказалась от покупки российского оружия. Кожин констатировал: "Контракт подписан, он выполняется".

По мнению помощника российского лидера, операция РФ в Сирии позволила провести обкатку "практически всем новым разработкам - истребителям Су-35, системам ПВО ближнего действия, противотанкового комплекса". "Одно дело, когда вы предлагаете макеты и буклеты, образцы, которые прошли испытания на полигоне, другое дело, когда ваши партнеры видят это все в реальных боевых действия - это разные вещи", - уверен Кожин. "Мы не ставили себе такую цель рекламировать в Сирии нашу продукцию оборонного сектора, это трагедия, война, катастрофа, но тем не менее мы вынуждены были туда прийти и использовать там наше самое современное оружие", - считает помощник президента. На его взгляд, "все наши партнеры это оценили", особенно способность оружия работать в сложных климатических условиях.

Кожин также признал, что западные санкции против России осложняют продажу отечественного вооружения, однако российская сторона готова к работе в трудных условиях и поставляет военной техники в другие страны больше, чем планировалось.

"...Подумаешь санкции! Так нельзя говорить. Это серьезный вызов, серьезная проблема, другое дело, что мы знаем, как с этим бороться", - сказал Кожин. По его словам, итоги 2017 года доказывают, что РФ успешно работает и в условиях санкций.

Помощник президента РФ отметил, что планы по поставкам вооружений "никак не корректируются". "На этот год они примерно такого же порядка, причем, в прошлом году портфель заказов не уменьшился - он порядка $45 млрд, подписано новых контрактов на сумму более [$]16 млрд", - сообщил Кожин.

"При этом говорить, что все будет очень просто и легко, категорически нельзя", - уверен Кожин. Он раскритиковал высказывания экспертов, которые утверждают, что санкции не влияют на торговлю оружием. При этом помощник президента РФ напомнил, что "Советский Союз, потом Россия живут в условиях санкций с 1949 года, причем они все время были направлены на оборонный сектор". "Так что у нас есть опыт наших предшественников и сегодня есть умные головы, мы знаем, что мы собираемся делать, конечно, мы не будем просто так сидеть и ожидать, что они еще придумают, какие еще санкционные меры введут. Мы к этому готовимся и готовы", - заявил Кожин.

По словам Кожина, санкции не изменили географию поставок российских вооружений. "К нашему удовлетворению и, наверное, к неудовлетворению другой стороны, должен сказать, что большинство партнеров относятся очень прагматично и защищают свою национальные интересы. Это звучит открыто. Сегодня все научились защищать свои экономические интересы, свои экономические зоны, для этого, к сожалению, необходимо оружие, которые мы и предлагаем нашим партнерам", - сказал он.

"Что касается географии, то она не так сильно изменилась в прошлом году, основной рынок - где-то около 50% - это Ближний Восток, Северная Африка, традиционные партнеры - Индия, Китай", - констатировал Кожин. Он уточнил, что военно-техническое сотрудничество ведется со ста странами, а в 2017 году "к традиционным партнерам добавились страны, которых или вообще не было раньше в списке партнеров, или сотрудничество с ними носило локальный характер, - это, в первую очередь, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Турция, Катар, Бахрейн, то есть география расширилась".

Смотрите также

Чавушоглу: Турция срочно нуждалась в ЗРС и поэтому выбрала С-400

Эрдоган: Турция не откажется от сделки с РФ по С-400 несмотря на возможные санкции

Столтенберг предупредил Турцию о сложностях при интегрировании С-400 в систему ПВО НАТО

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Экспорт российского вооружения
Страны
ОАЭ Катар Индия Сирия Китай Россия Турция Бахрейн Саудовская Аравия
Персоны
Кожин, Владимир Игоревич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тереза Мэй проведет заседание Нацкомитета безопасности по делу Скрипаля
2
Путин рассказал, как "пьяная выходка" подняла по тревоге спецслужбы на ОИ в Сочи
3
Путин: гибель подлодки "Курск" стала проявлением общего плачевного состояния армии
4
Биатлонист Эберхард извинился перед Шипулиным за инцидент с падением россиянина в гонке КМ
5
В защиту демократии: наши выборы сквозь призму американского опыта
6
Французский биатлонист Мартен Фуркад подарил серебряную медаль российской болельщице
7
Минфин: предложения о замене налога на движимое имущество будут готовы в ближайшие месяцы
Темы дня
Новости партнеров
Реклама