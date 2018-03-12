Контракт на поставку С-400 в Турцию начнет выполняться в начале 2020 года

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Контракт на поставку комплексов С-400 в Турцию начнет выполняться в начале 2020 года, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин.

"Турецкая сторона выражала желание ускорить его выполнение [контракта на поставку С-400], здесь мы нашли оптимальный вариант, пошли навстречу с тем, чтобы ускорить выполнение контракта, начало выполнения - это, думаю, где- то начало 2020 года", - сказал Кожин.

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"Если говорить о Турции, то мы с признательностью относимся к позиции турецкого руководства, оно ее озвучивало неоднократно о том, что национальный интерес у них приоритет", - отметил помощник президента РФ, говоря о давлении НАТО на Турцию, чтобы та отказалась от покупки российского оружия. Кожин констатировал: "Контракт подписан, он выполняется".

По мнению помощника российского лидера, операция РФ в Сирии позволила провести обкатку "практически всем новым разработкам - истребителям Су-35, системам ПВО ближнего действия, противотанкового комплекса". "Одно дело, когда вы предлагаете макеты и буклеты, образцы, которые прошли испытания на полигоне, другое дело, когда ваши партнеры видят это все в реальных боевых действия - это разные вещи", - уверен Кожин. "Мы не ставили себе такую цель рекламировать в Сирии нашу продукцию оборонного сектора, это трагедия, война, катастрофа, но тем не менее мы вынуждены были туда прийти и использовать там наше самое современное оружие", - считает помощник президента. На его взгляд, "все наши партнеры это оценили", особенно способность оружия работать в сложных климатических условиях.

Кожин также признал, что западные санкции против России осложняют продажу отечественного вооружения, однако российская сторона готова к работе в трудных условиях и поставляет военной техники в другие страны больше, чем планировалось.

"...Подумаешь санкции! Так нельзя говорить. Это серьезный вызов, серьезная проблема, другое дело, что мы знаем, как с этим бороться", - сказал Кожин. По его словам, итоги 2017 года доказывают, что РФ успешно работает и в условиях санкций. Помощник президента РФ отметил, что планы по поставкам вооружений "никак не корректируются". "На этот год они примерно такого же порядка, причем, в прошлом году портфель заказов не уменьшился - он порядка $45 млрд, подписано новых контрактов на сумму более [$]16 млрд", - сообщил Кожин. "При этом говорить, что все будет очень просто и легко, категорически нельзя", - уверен Кожин. Он раскритиковал высказывания экспертов, которые утверждают, что санкции не влияют на торговлю оружием. При этом помощник президента РФ напомнил, что "Советский Союз, потом Россия живут в условиях санкций с 1949 года, причем они все время были направлены на оборонный сектор". "Так что у нас есть опыт наших предшественников и сегодня есть умные головы, мы знаем, что мы собираемся делать, конечно, мы не будем просто так сидеть и ожидать, что они еще придумают, какие еще санкционные меры введут. Мы к этому готовимся и готовы", - заявил Кожин. По словам Кожина, санкции не изменили географию поставок российских вооружений. "К нашему удовлетворению и, наверное, к неудовлетворению другой стороны, должен сказать, что большинство партнеров относятся очень прагматично и защищают свою национальные интересы. Это звучит открыто. Сегодня все научились защищать свои экономические интересы, свои экономические зоны, для этого, к сожалению, необходимо оружие, которые мы и предлагаем нашим партнерам", - сказал он. "Что касается географии, то она не так сильно изменилась в прошлом году, основной рынок - где-то около 50% - это Ближний Восток, Северная Африка, традиционные партнеры - Индия, Китай", - констатировал Кожин. Он уточнил, что военно-техническое сотрудничество ведется со ста странами, а в 2017 году "к традиционным партнерам добавились страны, которых или вообще не было раньше в списке партнеров, или сотрудничество с ними носило локальный характер, - это, в первую очередь, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты, Турция, Катар, Бахрейн, то есть география расширилась".