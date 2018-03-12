Россия начинает выполнять контракт по поставкам Су-35 в Индонезию

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Россия приступает к выполнению контракта с Индонезией на поставку Су-35, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин.

Он отметил, что другие страны постоянно подвергаются давлению, когда готовятся заключить контракты с РФ на поставку вооружений. "Мы признательны военно-политическому руководству Индонезии за их твердую позицию, которую они не побоялись открыто заявить, в том числе американским партнерам", - подчеркнул помощник президента РФ. Он добавил, что давление на Индонезию "было колоссальное".

"Два года этот контракт готовился, сложный контракт, современные истребители Су-35, все было готово", - признал Кожин. Он пояснил, что столь длительный срок обусловлен совершенствованием законодательства в Индонезии. "Мы это воспринимаем совершенно спокойно, каждая сторона вправе принимать такие решения", - сказал он.

По словам Кожина, "когда все было готово, на сцену вышли американские партнеры и оказали беспрецедентное давление на индонезийскую сторону, чтобы этого контракта не состоялось". "Тем не менее, контракт подписан, мы приступаем к его исполнению", - заявил помощник российского лидера.

Отвечая на вопрос, предоставляет ли Россия покупателям оружия скидки, Кожин отметил: "Речь не идет о скидках, это бизнес, это торговля, мы не можем торговать себе в убыток".

Советник президента также рассказал о желании США занять место на рынке экспорта вооружения и военной техники во Вьетнаме, потеснив Россию.

"Что касается Вьетнама - также наш традиционный партнер еще со времен Советского Союза. В прошлом году были закончены очень большие контракты по поставке подводных лодок, одного из сложнейших объектов ВТС", - сказал Кожин.

"Не будем вспоминать историю взаимоотношения Вьетнама и Соединенных Штатов, и мы наблюдали в прошлом году, какая активность развернута со стороны Соединенных Штатов, чтобы подтянуть Вьетнам к себе и отвернуть от нас", - подчеркнул он.

Помощник президента отметил, что Россию с Вьетнамом связывают очень тесные взаимоотношения. "Мы помимо того, что я упомянул, поставили туда авиационную технику, у нас действует центр комплексного сервисного обслуживания ремонта средств ПВО российского производства, потому что туда много поставлено. Это же касается и корабельного вооружения и так далее. Поэтому с Вьетнамом переговоры идут, в том году мы выполнили большие контракты, сейчас мы обсуждаем новые", - заключил Кожин.

Он также добавил, что портфель заказов на закупку российской военной техники и вооружения Китаем составляет около $7 млрд.

По его словам, Китай - привилегированный, надежный долгосрочный партнер России. "Портфель заказов в Китае - это около $7 млрд. У нас продолжается реализация очень крупных контрактов по поставке систем ПВО, тех же "Триумфов", сверхманевренных истребителей, мы поставляем достаточно большое количество авиационных двигателей в Китай. И эти проекты будут продолжаться", - сказал Кожин.