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Исследовательское судно "Адмирал Владимирский" зашло на Маврикий

Армия и ОПК
12 марта, 14:30 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 12, марта. /ТАСС

Капитан судна сообщил, что для представителей командования власти республики устроят официальный прием

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КАЛИНИНГРАД, 12 марта. /ТАСС/. Океанографическое исследовательское судно (ОИС) "Адмирал Владимирский" впервые в новейшей истории Балтийского флота совершило заход в Порт-Луи Республики Маврикий, сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

"Неофициальный визит ОИС "Адмирал Владимирский", начавшийся 11 марта, проходит в рамках дальнего морского похода, осуществляемого по плану второй международной экспедиции в Индийский океан под эгидой межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО", - сказал он.

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В Порт-Луи "Адмирал Владимирский" пробудет до 18 марта. Здесь он пополнит запасы воды и продовольствия, а экипаж совершит экскурсии, ознакомится с достопримечательностями порта.

По информации, полученной от капитана судна Александра Пышкина, в понедельник для представителей командования исследовательского судна власти Маврикия устроят официальный прием. Во вторник российский океанограф посетят сотрудники посольства РФ на Маврикии, а члены экипажа российского сдуна побывают в гостях у воспитанников одного из детских домов города Порт-Луи.

"По завершению неофициального визита ОИС "Адмирал Владимирский" продолжит выполнять исследовательские гидрографические работы в Индийском океане по плану международной экспедиции", - отметил Мартов.

15 декабря 2017 года "Адмирал Владимирский" вышел из Кронштадта в дальний гидрографический поход в рамках экспедиции под эгидой ЮНЕСКО. Экипажу судна и участникам экспедиции на его борту поставлена задача в течение шести месяцев похода выполнить комплекс гидрометеорологических наблюдений, провести исследовательские работы в целях корректуры морских навигационных карт по маршруту перехода в Балтийском, Северном, Средиземном и Красном морях, а также в Индийском океане и в северо-восточной части Атлантического океана.

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