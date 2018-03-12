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Минобороны РФ заявило, что российский Ил-76 не нарушал границ Эстонии

Армия и ОПК
12 марта, 19:25 дата обновления: 12 марта, 19:36 UTC+3

Полет осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в ведомстве

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Самолет Ил-76

Самолет Ил-76

© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. В Минобороны России опровергли заявление эстонских властей о нарушении российским самолетом Ил-76 воздушного пространства Эстонии.

"12 марта с. г. экипаж самолета Ил-76 Воздушно-космических сил совершил плановый перелет на аэродром в Калининградскую область. <...> Полет осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", - сказали в понедельник в российском военном ведомстве.

В Минобороны заявили, что перелет проходил по заранее согласованному маршруту с включенным транспондером. В ходе полета экипаж самолета находился на связи с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения, которые никаких претензий к российскому экипажу не предъявляли.

Ранее Главный штаб Сил обороны республики выступил с заявлением, что принадлежащий РФ самолет Ил-76 около 13:00 мск вошел в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо. МИД Эстонии вызвал посла РФ в Таллине и вручил ему ноту.

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