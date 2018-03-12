Минобороны РФ заявило, что российский Ил-76 не нарушал границ Эстонии

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. В Минобороны России опровергли заявление эстонских властей о нарушении российским самолетом Ил-76 воздушного пространства Эстонии.

"12 марта с. г. экипаж самолета Ил-76 Воздушно-космических сил совершил плановый перелет на аэродром в Калининградскую область. <...> Полет осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", - сказали в понедельник в российском военном ведомстве.

В Минобороны заявили, что перелет проходил по заранее согласованному маршруту с включенным транспондером. В ходе полета экипаж самолета находился на связи с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения, которые никаких претензий к российскому экипажу не предъявляли.

Ранее Главный штаб Сил обороны республики выступил с заявлением, что принадлежащий РФ самолет Ил-76 около 13:00 мск вошел в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо. МИД Эстонии вызвал посла РФ в Таллине и вручил ему ноту.