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ВМФ России в 2018 году проведет более 500 учений с участием подводных сил

Армия и ОПК
12 марта, 20:22 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 12, марта. /ТАСС

Главком Военно-морского флота Владимир Королев отметил, что в 2017 году российские подводники находились в море более чем в два раза дольше, чем в предыдущие годы

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 марта. /ТАСС/. Российский Военно-морской флот в 2018 году проведет свыше 500 учений с участием подводных сил всех флотов. Об этом в понедельник сообщил главком ВМФ РФ Владимир Королев, выступая на торжественном вечере, посвященном 60-летию атомного подводного флота России.

"В этом году мы проведем более 500 учений с подводными силами всех флотов", - сказал главком.

При этом он отметил, что в 2017 году российские подводники находились в море более чем в два раза дольше, чем в предыдущие годы. "За 2017 год общий уровень наплаванности по сравнению с 2015-2016 годом увеличился более чем в два раза. За спиной у подводников более 3000 ходовых суток, выполнено более 150 практических боевых упражнений с применением ракетного, торпедного, минного орудия", - уточнил Королев.

Также главком рассказал об успешном развитии школы подледного плавания, в том числе отметил практику межфлотских подледных переходов, осуществленных подводными силами в последние годы. "Мы никогда не уходили из Арктики. В то же время большой опыт подледного плавания сформирован в крайние годы, когда у нас появились межфлотские переходы с Севера на Атлантику. Для нас это имеет очень большое значение, ну и в целом Северный Ледовитый океан - это зона наших интересов, поэтому мы никогда от него не отказывались и отказываться не планируем", - заключил он.

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