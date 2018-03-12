"Стрижи" примут участие в авиационном празднике "Дружба-2018" в Армении

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Экипажи пилотажной группы "Стрижи" продемонстрируют фигуры высшего пилотажа на самолетах МиГ-29 в Армении в рамках авиационного праздника "Дружба-2018". Об этом сообщили в понедельник в Минобороны РФ.

"Во время выполнения воздушной программы летчики Воздушно-космических сил выполнят комплекс фигур в составе шести экипажей, а также покажут парный и одиночный пилотаж на строевых самолетах МиГ-29", - рассказали в ведомстве.

Экипажи "Стрижей" отработают перестроение из колонны в пирамиду и ромб, фигуры "петля Нестерова", "Бочка", "Зеркало", "Плотный ромб", "Колокол", "Ухо", "Роспуск" и многие другие.

Авиационный праздник "Дружба-2018" состоится на аэродроме Эребуни 17 марта.