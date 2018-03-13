Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.03:
$ 56.61
€ 69.8
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российский фрегат "Адмирал Эссен" отправился в Средиземное море

Армия и ОПК
13 марта, 7:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Для экипажа боевого корабля это первый в 2018 году поход в дальнюю морскую зону

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 13 марта. Вооруженный крылатыми ракетами "Калибр" российский фрегат "Адмирал Эссен", входящий в состав Черноморского флота, отправился в Средиземное море. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе флота.

СПЕЦПРОЕКТ

Черноморский флот России

О боевых кораблях и подлодках оперативно-стратегического объединения ВМФ на Черном море

"В соответствии с планом ротации фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" взял курс из Севастополя на черноморские проливы (Босфор и Дарданеллы - прим. ТАСС). Для экипажа боевого корабля это первый в 2018 году поход в дальнюю морскую зону", - сказали в пресс-службе.

По данным флота, перед походом экипаж провел корабельные учения по различной тематике. В частности, моряки отработали задачи по плаванию и маневрированию в районах интенсивного судоходства, выполнили артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям, отработали поражение условного противника ракетным комплексом "Калибр-НК" с выполнением электронных пусков.

Смотрите также

Применение крылатых ракет "Калибр" в сирийской кампании. Досье

5 сентября прошлого года в составе постоянной группировки ВМФ РФ в Средиземном море "Адмирал Эссен" выполнил пуски крылатых ракет "Калибр" по объектам террористов "Исламского государства" (организация запрещена в РФ) в районе Дейр-эз-Зора в Сирии. Удар был нанесен по району, который удерживали в основном выходцы из России и стран СНГ.

"Адмирал Эссен" имеет водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, его скорость достигает 30 узлов, автономность плавания составляет 30 суток. "Адмирал Эссен" вооружен крылатыми ракетами "Калибр", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1," артустановкой калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Антирейтинг кандидатов в президенты России
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ставка на ужесточение, или зачем британский премьер грозит Москве
2
Глава дипломатии ЕС и премьер-министр Украины обсудили ситуацию в Донбассе и ход реформ
3
Биография Олега Табакова
4
Директор "Современника" прокомментировал поведение Михаила Ефремова на гастролях в Самаре
5
Удивление, огорчение и восторг китайских туристов в Москве
6
Умер Олег Табаков
7
Постпред Сирии при ООН обвинил коалицию во главе с США в убийствах сирийцев и поддержке ИГ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама