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Два Ка-52 "Аллигатор" поступили в авиаполк на Кубани

Армия и ОПК
13 марта, 9:41 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 13, марта. /ТАСС

По оценкам специалистов, боевой ударный вертолет имеет лучшие аэродинамические характеристики и повышенные скоростные возможности

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 марта. /ТАСС/. Два новых вертолета Ка-52 "Аллигатор" поступили в воинскую часть армейской авиации 4-й армии ВВС и ПВО, дислоцированную в Краснодарском крае. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

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"В настоящее время специалистами завода-изготовителя в авиаполку производится окончательная сборка вертолетов Ка-52, после которой последует контрольный облет и окончательная передача военной техники личному составу воинской части", - сказал Астафьев.

Он напомнил, что всего, в соответствии с планом переоснащения войск Южного военного округа, парк этой воинской части с начала года пополнили четыре вертолета такого типа.

Боевой ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" предназначен для огневого поражения бронетехники, живой силы и вертолетов противника и является модернизированной версией Ка-50 "Черная акула". По оценкам специалистов, в сравнении с предшественником он имеет лучшие аэродинамические характеристики, менее заметен для радаров, повысились скоростные и маневренные возможности. Управление рассчитано на двух пилотов, что повышает эффективность маневрирования и боевого применения "Аллигатора".

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