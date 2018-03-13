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Первый модернизированный Ил-76МД-М передали Минобороны России

Армия и ОПК
13 марта, 9:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

На самолете установлен новый пилотажно-навигационный комплекс, заменено светотехническое, десантно-транспортное и бытовое оборудование, а также средства обороны и связи

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© Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Первый серийный транспортный самолет Ил-76МД-М передан Министерству обороны РФ после модернизации. Об этом журналистам сообщил вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по транспортной авиации, генеральный директор ПАО "Ил" Алексей Рогозин.

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В данный момент первая модернизированная строевая машина находится на одной из баз военно-транспортной авиации ВКС России.

"Работы по модернизации строевых Ил-76МД военно-транспортной авиации до облика Ил-76МД-М проводились по заданию Воздушно-космических сил РФ. Модернизация предполагает оснащение новейшим бортовым радиоэлектронным оборудованием", - сказал он.

На самолете установлен новый пилотажно-навигационный комплекс, который соответствует всем требованиям и правилам полетов как на российских, так и на зарубежных воздушных трассах. Кроме того, на нем заменено светотехническое, десантно-транспортное и бытовое оборудование, а также средства обороны и связи. "Устанавливается оптико- электронная визирная система, которая позволяет наблюдать за площадками десантирования и работает как в инфракрасном, так и в оптическом диапазоне", - добавил Рогозин.

При модернизации частично применялись детали, взаимозаменяемые с перспективными военно-транспортным самолетом Ил-76МД-90А и топливозаправщиком Ил-78М-90А, производство которых идет в Ульяновске. Двигатели самолета Д-30КП в ходе модернизации были доработаны. Тем самым, срок службы самолета продлен на 15 лет.

В августе 2013 года Минобороны России заключило госконтракт с ПАО "Ил" на выполнение работ по глубокой модернизации тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД и самолетов-заправщиков Ил-78М. Цель модернизации - продлить ресурс строевых самолетов, обеспечить современными средствами навигации и связи, а также заменить оборудование, которое уже не производится. Первый полет опытный Ил-76МД-М совершил 26 февраля 2016 года.

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