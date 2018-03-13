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Ледокол "Илья Муромец" примет участие в российско-норвежских учениях "Баренц-2018"

Армия и ОПК
13 марта, 10:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, марта. /ТАСС

Международные учения "Баренц" проводятся в соответствии с соглашением между правительствами РФ и Норвегии о сотрудничестве при поиске пропавших без вести на Баренцевом море

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Ледокол "Илья Муромец"

Ледокол "Илья Муромец"

© Лев Федосеев/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Новейший ледокол Северного флота "Илья Муромец" впервые примет участие в двусторонних российско-норвежских учениях "Баренц-2018", которые пройдут в мае в Баренцевом море. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

"От Северного флота в учениях будут задействованы спасательное буксирное судно "Алтай", самолет Ил-38 и вертолет Ка-27ПС. Планируется также участие ледокола "Илья Муромец", для которого эти учения будут первым", - сказал он.

Серга отметил, что делегация Северного флота во главе с начальником управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота капитаном 1 ранга Владимиром Горбанем приняла участие в первой планирующей конференции по проведению маневров "Баренц-2018" в городе Киркенес (Норвегия).

"Учения "Баренц-2018" - это единственные учения сил поисково-спасательного обеспечения, проводимые Россией и Норвегией в Арктическом регионе на ежегодной основе. Традиционными для отработки станут эпизоды по поиску, спасании и эвакуации членов экипажей судов и летательных аппаратов, терпящих бедствие на воде, а также по устранению последствий экологической аварии из-за разлива нефти на морской акватории", - пояснил он.

Международные учения "Баренц" проводятся ежегодно в соответствии с соглашением между правительствами РФ и Норвегии о сотрудничестве при поиске пропавших без вести и спасании терпящих бедствие людей на Баренцевом море от 4 октября 1995 года. Руководство учениями поочередно осуществляют как представители российских, так и норвежских сил поисково-спасательного обеспечения.

Дизель-электрический ледокол нового поколения "Илья Муромец" заложили на "Адмиралтейских верфях" 23 апреля 2015 года, спустили на воду в июне 2016 года. Ледокол будет использоваться для обеспечения деятельности арктической группировки ВМФ России. Длина ледокола составляет 85 м, ширина - 20 м, осадка - 7 м, скорость достигает 15 узлов, ледопроходимость - 1 м. Экипаж ледокола состоит из 32 человек.

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