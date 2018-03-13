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Генштаб ВС РФ: США планируют ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска

Армия и ОПК
13 марта, 10:56 дата обновления: 13 марта, 11:27 UTC+3

Начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что в случае возникновения угрозы жизни российским военнослужащим будут приняты ответные меры воздействия

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Начальник Генштаба Валерий Герасимов

Начальник Генштаба Валерий Герасимов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/.  Боевики готовят провокацию с отравляющими веществами в Сирии, чтобы оправдать массированный удар США по правительственным кварталам Дамаска. Об этом заявил во вторник начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

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"В нескольких районах Восточной Гуты собрана массовка из привезенных из других районов женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв химического инцидента. Там уже находятся активисты "белых касок" и съемочные группы с аппаратурой спутниковой видеотрансляции", - сказал он.

Герасимов напомнил, что в освобожденном от террористов Афтрис была обнаружена лаборатория по производству химоружия.

После провокации США намерены обвинить в применении химического оружия правительственные войска Сирии. "В качестве ответной меры Вашингтон планирует нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска", - сказал Герасимов.

Ответные меры

Минобороны РФ готово принять ответные меры воздействия, если будет угроза российским военным, заявил начальник Генштаба ВС РФ.

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"В то же время в Дамаске в учреждениях и на объектах минобороны Сирии находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие военной полиции. В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять", - заявил он.

По словам Герасимова, "мероприятия по дальнейшей нормализации обстановки вокруг столицы Сирии продолжаются".

Как сообщалось ранее, незаконные вооруженные формирования ведут минометные обстрелы не только позиций сирийских правительственных войск, но и жилых кварталов Дамаска и его пригородов.

Вывод боевиков и мирных жителей

Вывод более тысячи боевиков и мирных жителей планируется по договоренности с террористами во вторник из Восточной Гуты, сообщил Герасимов. С начала действия резолюции СБ ООН 2401 от 24 февраля 2018 года из Восточной Гуты по созданному Россией гуманитарному коридору выведены 145 мирных граждан и 13 представителей вооруженной оппозиции. В ночь на вторник были выведены 76 человек. Таким образом, несмотря на попытки боевиков сорвать мирные инициативы, обстановка в пригороде Дамаска имеет тенденцию к стабилизации.

По его словам, в Восточной Гуте сложилась наиболее напряженная обстановка. Боевики и так называемая умеренная оппозиция, примкнувшая к ним, используют мирных жителей в качестве "живого щита".

"Ими жестко пресекаются протестные акции населения Восточной Гуты, которому под угрозой смерти запрещается покидать данный район", - рассказал Герасимов.

В понедельник при разгоне демонстраций в пункте Хаммурия боевики расстреляли четырех и ранили еще 10 человек, в населенном пункте Кафр-Батна были убиты пять и ранены 12 мирных граждан, добавил Герасимов.

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