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На Плесецке готовят новые испытания межконтинентальной ракеты "Сармат"

Армия и ОПК
13 марта, 11:45 дата обновления: 13 марта, 11:49 UTC+3

Бросковые испытания ракетного комплекса предполагают отработку более 50 задач

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Космодром Плесецк

Космодром Плесецк

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Очередные бросковые испытания новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" готовятся на космодроме Плесецк. Об этом сообщил во вторник журналистам начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

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"Первый пуск этой ракеты состоялся в конце декабря прошлого года. В настоящее время на космодроме Плесецк полным ходом осуществляется подготовка очередного броскового испытания", - сказал он

Бросковые испытания ракетного комплекса "Сармат" предполагают отработку более 50 задач, добавил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

"Основной целью проводимых испытаний является отработка минометного старта ракеты, ее начального движения с выходом из шахтной пусковой установки и запуска маршевого двигателя", - сказал он.

Каракаев отметил, что отработка задач позволит подтвердить правильность принятых конструктивных решений по ракете, системам и агрегатам пусковой установки, отработать режимы предстартовой подготовки и циклограмму пуска ракеты, экспериментально подтвердить безопасность функционирования конструкции ракеты и ее систем, а также агрегатов и систем пусковой установки, подтвердить надежность систем и агрегатов наземного стартового комплекса.

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Красноярский машиностроительный завод ("Красмаш") завершил изготовление макета ракеты, он уже загружен в шахтовую установку на Плесецке, сообщил Сергей Каракаев.

"Для обеспечения испытаний на АО "Красмаш" завершено изготовление макета ракеты ракетного комплекса "Сармат", который поставлен на 1-й Государственный испытательный космодром [Плесецк]. Завершена работа по его подготовке, проведена транспортировка на стартовую позицию и загрузка в шахтную пусковую установку", - сказал он.

Каракаев уточнил, что в настоящее время проводятся монтажно-сборочные работы, организована подготовка к проведению электрических проверок и заправке изделия компонентами ракетного топлива. "Работы по подготовке испытаний проводятся в соответствии с графиком и обеспечены всеми необходимыми ресурсами", - добавил он.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 1 марта рассказал о ряде новейших разработок систем вооружений, не имеющих аналогов в мире. Среди них новая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат".

Командующий РВСН также отмечал, что массо-габаритные характеристики "Сармата" позволят размещать эту ракету в существующих шахтных пусковых установках при минимальных доработках инфраструктуры. Сейчас кооперацией предприятий промышленности ведется изготовление элементов ракеты, проводятся испытания агрегатов ракетного комплекса, все работы находятся в графиках.

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