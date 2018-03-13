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Ракетные комплексы "Бастион" в Крыму условно уничтожили ракеты "противника"

Армия и ОПК
13 марта, 20:32 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 13, марта. /ТАСС

Учения проходят для повышение практических навыков командиров в управлении огнем

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 марта. /ТАСС/. Расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" Черноморского флота (ЧФ) в Крыму выполнили задачи по обнаружению и уничтожению носителей высокоточного оружия, сообщил во вторник руководитель пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

"Расчеты береговых ракетных комплексов "Бастион" успешно обнаружили высокоскоростные условные цели и выполнили электронные пуски, условно поразив крылатые ракеты "противника", - сказал Астафьев, уточнив, что зачетное тактическое учение было проведено под контролем командующего войсками ЮВО Александра Дворникова.

Дивизионы мобильных береговых противокорабельных комплексов "Бастион" и "Бал", самоходных артиллерийских комплексов "Берег" из состава ракетно-артиллерийского соединения ЧФ ранее в этот же день приступили к отработке практических задач в рамках лагерного сбора ракетных войск и артиллерии на полигоне Железный Рог в Крыму. Цель сбора - слаживание подразделений, повышение практических навыков командиров различных степеней в управлении огнем.

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