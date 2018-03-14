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Корабли и расчеты ПВО Каспийской флотилии отработали уничтожение "вражеских" беспилотников

Армия и ОПК
14 марта, 2:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

В учениях приняли участие в том числе ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан", малые ракетные корабли "Град Свияжск" и "Великий Устюг"

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Экипажи более 10 кораблей, катеров и судов Каспийской флотилии приняли участие в учениях по уничтожению беспилотных летальных аппаратов условного противника. Об этом сообщила в среду пресс-служба Южного военного округа.

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"На Каспийской флотилии с дежурными силами по противовоздушной обороне (ПВО) проведено учение по обнаружению неопознанных воздушных целей и отражению ударов воздушного противника. <...> В учении были задействованы дежурные расчеты более 10 надводных кораблей, катеров и судов флотилии, в том числе ракетные корабли "Татарстан" и "Дагестан", малые ракетные корабли "Град Свияжск" и "Великий Устюг", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, по замыслу учений, беспилотники условного противника направлялись в сторону пункта дислокации кораблей. Пост визуального наблюдения засек объекты и передал информацию дежурному по кораблю.

"После обнаружения объектов в воздухе расчеты ПВО из артиллерийского комплекса АК-630М поразили цели на безопасном расстоянии от пункта базирования", - сообщили в пресс-службе.

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