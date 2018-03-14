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Более 7 тыс. артиллеристов участвуют в полевом выходе в Восточном военном округе

Армия и ОПК
14 марта, 4:04 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 14, марта. /ТАСС

На полигонах офицерам-артиллеристам предстоят боевые стрельбы с огневых позиций разной степени сложности с применением различных типов боеприпасов

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ВЛАДИВОСТОК, 14 марта. /ТАСС/. Масштабный полевой выход подразделений артиллерии Восточного военного округа (ВВО) начался в восьми регионах, в нем участвуют более 7 тыс. военнослужащих. Об этом сообщает в среду пресс-служба округа.

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"Свыше 7 тыс. военнослужащих подразделений ракетных войск и артиллерии Восточного военного округа выдвинулись на полигоны и учебно-тренировочные комплексы, дислоцированные в Республике Бурятия, Приморском, Хабаровском, Забайкальском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях, всего будет задействовано 13 полигонов. Выполнять огневые задачи артиллеристы будут с применением артиллерийских орудий разного калибра, в том числе самоходных артиллерийских установок и гаубиц "Акация", "Гвоздика", "Гиацинт", "Мста-С", "Пион", реактивных систем залпового огня "Град" и "Ураган", противотанковых ракетных комплексов "Фагот" и "Штурм-С", минометных комплексов "Сани", 240-мм самоходных минометов "Тюльпан", - говорится в сообщении.

Экипажи и боевые расчеты уже совершили многокилометровые марши на штатной технике с отработкой различных задач.

На полигонах офицерам-артиллеристам предстоят боевые стрельбы с огневых позиций разной степени сложности с применением различных типов боеприпасов.

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Также артиллерийские подразделения будут выполнять нормативы по развертыванию техники и занятию огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке, обнаружению целей и решению задач по их поражению.

Всего будет проведено более 200 тактических учений с артиллерийскими батареями и дивизионами и более 20 тренировок по связи и управлению огнем.

На отдельных направлениях координировать действия подразделений на марше будут расчеты беспилотных летательных аппаратов. При этом как минимум половина занятий пройдет ночью.

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Бурятия Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Забайкальский край Сахалинская область Еврейская автономная область
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