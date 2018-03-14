В Общественном совете при МО прокомментировали идею создания ракетного "мегахолдинга"

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Целесообразность создания универсального холдинга, включающего корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ), госкорпорацию "Роскосмос" и Концерн ВКО "Алмаз-Антей", нуждается в детальном анализе, здесь нельзя принимать поспешных решений. Такую точку зрения высказал ТАСС военный эксперт, член Общественного совета при Министерстве обороны России Игорь Коротченко.

Как сообщили в среду "Известия", в РФ может быть образован универсальный ракетно-космический холдинг, объединяющий разработчиков и производителей всех видов ракетного вооружения, ракет-носителей, спутников и космических кораблей. В состав структуры, по данным газеты, планируется включить Роскосмос, "Алмаз-Антей", КТРВ и "РТИ Системы".

В аппарате вице-премьера Дмитрия Рогозина, Концерне ВКО "Алмаз-Антей", Роскосмосе и "РТИ Системы" не стали комментировать ТАСС информацию о возможном создании холдинга. С КТРВ связаться не удалось.

"Такое слияние как минимум парализует весь управленческий аппарат входящих структур на год. Идея создания подобного мегахолдинга нуждается в тщательной проработке, следует объективно и непредвзято взвесить все за и против, излишняя поспешность вредна. Когда война буквально стучится в двери России, реорганизации в ОПК следует отложить до лучших времен, главное - это в разы увеличенный гособоронзаказ по номенклатуре техники воздушно-космической обороны", - отметил Коротченко.

Как пояснил эксперт, непонятно, как "Алмаз-Антей", КТРВ и Роскосмос смогут повысить свою эффективность от вхождения в подобную структуру. "Масштабные НИОКРы, от которых в стратегическом плане может зависеть само существование России, новые глобальные ракетные угрозы и угрозы со стороны высокоточного оружия предполагают сохранение концерна "Алмаз-Антей" в качестве самостоятельной структуры, которую нельзя ни с кем сливать", - сказал эксперт, напомнив, что создание "Алмаз-Антея" было инициировано лично президентом России Владимиром Путиным.

"КТРВ тоже абсолютно самостоятельный холдинг, работающий эффективно и наращивающий свои показатели - зачем трогать то, что работает хорошо? А проблемы Роскосмоса нужно решать отдельно. Я считаю, космической госкорпорации нужно идти по пути Росатома, а не включать ее в такие гигантские структуры, эффективность которых сегодня далеко не очевидна", - отметил член Общественного совета при Минобороны РФ.