Около 500 разведчиков и артиллеристов приняли участие в учениях в Поволжье

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Более 500 военнослужащих принимаются участие в учениях разведывательных и артиллерийских подразделений Центрального военного округа, которые проходят в Оренбургской области. Об этом в среду сообщили в пресс-службе округа.

"С помощью беспилотников "Орлан-10" и комплексов "Стрелец" разведчики засекают огневые позиции условного противника, передают их координаты и корректируют огонь артиллерии в режиме реального времени. Расчеты реактивных систем залпового огня и самоходных гаубиц отрабатывают поражение... бронетехники "противника", его командных пунктов и тыловых подразделений на удалении до 20 км", - отметили в пресс-службе.

Также в ходе учений планируется отработать задачи по управлению огнем, маскировке и созданию ложных позиций, противоогневому маневру. "Задействованы более 500 военнослужащих и порядка 70 единиц техники", - рассказали в пресс-службе.