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Шойгу призвал военных и гражданских ученых совместно разрабатывать роботов и беспилотники

Армия и ОПК
14 марта, 12:50 UTC+3 КУБИНКА КУБИНКА, /Московская область

Отмечается, что это необходимо для того, чтобы парировать возможные угрозы "в области технологической и экономической безопасности России"

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КУБИНКА /Московская область/. 14 марта. /ТАСС/. Военные и гражданские ученые должны объединить усилия для разработки технологий искусственного интеллекта, развитие которых необходимо для парирования возможных угроз в области технологической и экономической безопасности России, говорится в приветственном слове министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу участникам первой конференции "Искусственный интеллект: проблемы и пути решения".

Конференция организована на площадке Минобороны РФ по инициативе Российской академии наук при содействии Министерства образования и науки.

Приветственное слово зачитал участникам конференции заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов. "Цель конференции продиктована необходимостью парирования возможных угроз в области технологической и экономической безопасности России. В связи с этим мы должны объединить усилия в исследовании, разработке и внедрении технологий искусственного интеллекта", - говорится в нем.

Военным и гражданским ученым предстоит выработать предложения организационного характера, направленные на совместную работу научного сообщества, государства и предприятий промышленности, в том числе в интересах повышения обороноспособности России. "В результате будут созданы оптимальные условия для разработки и широкого применения робототехники, беспилотных систем и комплексов, а также новых технологий с использованием искусственного интеллекта", - отмечается в приветствии.

Вместе с высококвалифицированными специалистами и учеными в этой работе примет участие талантливая российская молодежь, в том числе ученые, работающие в рамках Военного инновационного технополиса "ЭРА".

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