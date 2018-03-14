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Минобороны получит первый вертолет Ми-38Т в конце 2018 года

Армия и ОПК
14 марта, 14:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, марта. /ТАСС

Уточняется, что "Вертолеты России" и представители Минобороны приступят к испытаниям вертолета во втором квартале

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МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Первый многоцелевой вертолет Ми-38Т планируется передать Минобороны России в четвертом квартале 2018 года, сообщили журналистам в пресс-службе холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех).

"Холдинг "Вертолеты России" и представители Минобороны России приступят к совместным испытаниям первого серийного вертолета Ми-38Т во втором квартале этого года. По итогам испытаний транспортно-десантный вертолет Ми-38Т будет передан Министерству обороны в четвертом квартале 2018 года", - сообщили в холдинге.

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В настоящий момент на Казанском вертолетном заводе идет агрегатная сборка первого серийного вертолета Ми-38Т. "Данная модификация имеет существенные отличия от базовой сертифицированной модели Ми-38. Так, все агрегаты и комплектующие в Ми-38Т - российского производства, предусмотрена установка средств связи для военных нужд и дополнительных топливных баков для увеличения дальности полета", - отметили в холдинге.

По словам генерального директора холдинга "Вертолеты России" Андрея Богинского, к новому вертолету проявляют интерес как российские, так и зарубежные коммерческие эксплуатанты. "В этом году мы ожидаем начала опытной эксплуатации Ми-38Т в ВКС России. Требования военных к технике всегда более высокие, и их отзывы по результатам совместных испытаний и дальнейшего применения Ми-38Т помогут понять, в каком направлении проводить модернизацию вертолета", - заявил Богинский.

Средний многоцелевой вертолет Ми-38 занимает нишу между Ми-8 и тяжелым Ми-26 и может применяться для перевозки грузов и пассажиров, использоваться в качестве поисково-спасательного вертолета, а также для полетов над водной поверхностью. Ми-38Т (транспортно-десантный) является военной версией Ми-38.

Вертолет Ми-38Т оснащен новыми высокоэкономичными двигателями ТВ7-117В отечественного производства и интегрированным цифровым пилотажно-навигационным комплексом.

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