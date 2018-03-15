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Источник: "Авангард" планируется принять на вооружение не позже 2019 года

Армия и ОПК
15 марта, 9:21 UTC+3

Собеседник агентства отметил, что ракетный комплекс примут на вооружение после выпуска первой серии планирующих боевых блоков и в случае успешного контрольного пуска ракеты с этим боевым оснащением

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Гиперзвуковой стратегический ракетный комплекс "Авангард"

Гиперзвуковой стратегический ракетный комплекс "Авангард"

© Минобороны РФ

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Новейший гиперзвуковой стратегический ракетный комплекс "Авангард" планируется принять на вооружение не позже 2019 года. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

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"Комплекс "Авангард" после выпуска первой серии планирующих боевых блоков и в случае успешного контрольного пуска одной ракеты с этим боевым оснащением может быть принят на вооружение уже в конце 2018 года. Крайний срок его принятия на вооружение и постановки на боевое дежурство - 2019 год", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации.

Источник отметил, что с принятием "Авангард" число ракетных дивизий в боевом составе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) не увеличится: новейшие комплексы поступят на вооружение имеющихся ракетных соединений.

Ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что военное ведомство заключило контракт на производство гиперзвукового стратегического комплекса "Авангард". Впервые о ракетном комплексе "Авангард" с крылатым маневрирующим блоком рассказал 1 марта президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Позже командующий РВСН Сергей Каракаев уточнил, что испытания "Авангарда" успешно завершены.

"Авангард" - комплекс стратегического назначения с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащенной планирующим гиперзвуковым крылатым боевым блоком. По данным открытых источников, разработан "НПО машиностроения" (г. Реутов, Московская область), испытывался с 2004 года. Боевой блок способен лететь в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковой скорости, маневрируя по курсу и высоте и преодолевая любую противоракетную оборону.

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