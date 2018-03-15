Минобороны РФ объявит конкурс для призывников, желающих служить в военном технополисе

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Минобороны РФ проведет жесткий конкурс среди выпускников вузов, подлежащих призыву и желающих проходить службу в военном инновационном технополисе "Эра", сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с финалистами конкурса "Лидеры России".

Шойгу встретился с ними на форуме "Россия - страна возможностей". Участники встречи поблагодарили министра обороны за то, что он согласился стать наставником некоторых победителей. "Нам нужны хорошие ребята с хорошими мозгами. Вы знаете про технополис в Анапе, мы очень надеемся, что нам удастся сделать там серьезный проект для обновления оборонно-промышленного комплекса", - ответил им глава ведомства.

Он напомнил, что более четырех лет назад были созданы научные роты и среди желающих пройти службу в них было так много, что пришлось отбирать призывников по конкурсу. "Тут будет что-то подобное, но гораздо жестче. Скорее всего, к июню объявим большой конкурс, он будет очень своеобразным. Выпускники вузов, подлежащие призыву в вооруженные силы, будут проходить конкурс для службы в технополисе", - подчеркнул глава Минобороны.

Ранее о создании военного технополиса сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на селекторном совещании в министерстве. Планируется, что в технополисе будут работать молодые ученые и выпускники научных рот в интересах российской армии. Они смогут тесно взаимодействовать с крупнейшими научно-исследовательскими организациями, вузами и предприятиями ОПК.