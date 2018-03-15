Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шойгу: боевые роботы для армии могут пойти в серийное производство в этом году

Армия и ОПК
15 марта, 13:00 UTC+3 МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Глава Минобороны также сообщил, что уже завершились работы по созданию робототехники по площадному разминированию

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Серийное производство боевых роботов для Вооруженных сил РФ может начаться уже в этом году, сообщил в четверг министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, отвечая на вопросы участников форума "Россия - страна возможностей".

Смотрите также

"Обкатка" Сирией: каких роботов получат военные саперы России

Один из участников форума спросил главу Минобороны, возможно ли, что в ближайшем будущем роль солдата в армии изменится и боевые действия будут вестись техникой, управляемой удаленно, а участие человека сведется к выполнения функций пилота и координатора. "Почему в ближайшем будущем? Это реализуется сегодня и реализуется довольно энергично", - ответил Шойгу.

Он напомнил, что если несколько лет назад в армии было всего 160 беспилотных летательных аппаратов, то на сегодняшний день их уже почти 1,8 тысячи.

"Мы начали создавать боевых роботов, заканчиваются их государственные и войсковые испытания. И надеюсь, что уже в этом году мы начнем серийное производство", - рассказал министр.

Глава ведомства также сообщил, что уже завершились работы по созданию робототехники по площадному разминированию. "Сегодня такие роботы уже серийно выпускаются... У нас не останавливается работа ни на один день, ни на один час", - заключил Шойгу.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новая техника ВС РФ
Страны
Россия
Персоны
Шойгу, Сергей Кужугетович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
Школу и дворец творчества в Саратове могут назвать именем Олега Табакова
3
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
4
Около 3,4 тонны золота высыпалось из самолета на ВПП аэропорта Якутска
5
В Раду внесено представление на арест Савченко
6
Лавров пообещал скорый ответ на принятые Лондоном меры в отношении Москвы
7
Путин рассказал, как принимал решение о штурме террористов в театре на Дубровке
Темы дня
Новости партнеров
Реклама