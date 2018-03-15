Шойгу: боевые роботы для армии могут пойти в серийное производство в этом году

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Серийное производство боевых роботов для Вооруженных сил РФ может начаться уже в этом году, сообщил в четверг министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, отвечая на вопросы участников форума "Россия - страна возможностей".

Один из участников форума спросил главу Минобороны, возможно ли, что в ближайшем будущем роль солдата в армии изменится и боевые действия будут вестись техникой, управляемой удаленно, а участие человека сведется к выполнения функций пилота и координатора. "Почему в ближайшем будущем? Это реализуется сегодня и реализуется довольно энергично", - ответил Шойгу.

Он напомнил, что если несколько лет назад в армии было всего 160 беспилотных летательных аппаратов, то на сегодняшний день их уже почти 1,8 тысячи.

"Мы начали создавать боевых роботов, заканчиваются их государственные и войсковые испытания. И надеюсь, что уже в этом году мы начнем серийное производство", - рассказал министр.

Глава ведомства также сообщил, что уже завершились работы по созданию робототехники по площадному разминированию. "Сегодня такие роботы уже серийно выпускаются... У нас не останавливается работа ни на один день, ни на один час", - заключил Шойгу.