Большинство научных школ Минобороны работает над искусственным интеллектом и роботами

КУБИНКА /Московская область/, 15 марта. /ТАСС/. Сотни научных школ в военных вузах заняты робототехникой, искусственным интеллектом, военной кибернетикой и другими перспективными направлениями, заявил заместитель министра обороны России Николай Панков.

"Из 388 научных школ Минобороны России 279 сосредоточены в военно-учебных заведениях. Их большая часть активно занимается исследованиями в области искусственного интеллекта, робототехники, военной кибернетики и других перспективных направлений", - сказал Панков на конференции "Искусственный интеллект: проблемы и пути решения" в парке "Патриот".

По его словам, результаты научной деятельности находят широкое применение при разработке новых комплексов и систем военного назначения.

"В настоящее время в отечественной военной школе сконцентрирован основной потенциал ученых Минобороны России - 70% от их общей численности. В вузах проходят службу и работают около 1,7 тыс. докторов наук и свыше 9 тыс. кандидатов наук", - добавил Панков.