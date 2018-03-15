Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Большинство научных школ Минобороны работает над искусственным интеллектом и роботами

Армия и ОПК
15 марта, 16:41 UTC+3 КУБИНКА область/ 15, марта. /ТАСС

Отмечается, что результаты научной деятельности находят широкое применение при разработке новых комплексов и систем военного назначения

Поделиться
Материал из 1 страницы

КУБИНКА /Московская область/, 15 марта. /ТАСС/. Сотни научных школ в военных вузах заняты робототехникой, искусственным интеллектом, военной кибернетикой и другими перспективными направлениями, заявил заместитель министра обороны России Николай Панков.

"Из 388 научных школ Минобороны России 279 сосредоточены в военно-учебных заведениях. Их большая часть активно занимается исследованиями в области искусственного интеллекта, робототехники, военной кибернетики и других перспективных направлений", - сказал Панков на конференции "Искусственный интеллект: проблемы и пути решения" в парке "Патриот".

По его словам, результаты научной деятельности находят широкое применение при разработке новых комплексов и систем военного назначения.

"В настоящее время в отечественной военной школе сконцентрирован основной потенциал ученых Минобороны России - 70% от их общей численности. В вузах проходят службу и работают около 1,7 тыс. докторов наук и свыше 9 тыс. кандидатов наук", - добавил Панков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новая техника ВС РФ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
3
США расширили санкции в отношении РФ
4
Школу и дворец творчества в Саратове могут назвать именем Олега Табакова
5
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
6
Орешкин: власти обсуждают повышение пенсионного возраста
7
Около 3,4 тонны золота высыпалось из самолета на ВПП аэропорта Якутска
Темы дня
Новости партнеров
Реклама