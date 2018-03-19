Погружение в будущее: какие новые подлодки создаются в России

19 марта в России отмечается профессиональный праздник подводных сил Военно-морского флота (ВМФ) — День моряка-подводника. Кстати, в этом году еще две знаменательные даты: 322-летие со дня основания Петром I Российского регулярного флота и 60-летие создания первых атомных субмарин.

От других сил современного ВМФ подводные отличаются скрытностью, способностью вести боевые действия в любых районах Мирового океана, наносить мощные ракетно-ядерные удары по важным объектам и наиболее эффективно поражать вражеские боевые надводные корабли, подлодки и суда.

По данным из открытых источников, в подводном флоте СССР состояло на вооружении 216 субмарин различных типов и классов, сейчас их — порядка 70 (всего 13 проектов). В настоящее время в России строится серия многоцелевых подлодок четвертого поколения проекта "Ясень" и стратегических ракетоносцев "Борей", идет создание беспилотных подводных аппаратов. В ближайшее время ожидается закладка двух дизель-электрических лодок проекта 636.3, всего для Тихоокеанского флота их построят шесть.

Будущее российского флота связано с разработкой субмарин пятого поколения. Они будут обладать существенно меньшими габаритами, но иметь несколько большую скорость.

Об истории подводных сил Подводная лодка "Дельфин" в акватории Балтийского завода © ЦКБ МТ "Рубин" 19 марта 1906 года император Николай II повелел включить в классификацию судов военного флота Российской империи новый класс боевых кораблей — подводные лодки. Так появился День моряка-подводника, однако сама идея создания подводных аппаратов восходит к античности. Правда, долгое время проекты подлодок были малопригодны для реализации. Только в XIX веке инженерные решения получили практическое воплощение, в первую очередь военное. Авторство первой цельнометаллической подлодки (1834 год) принадлежит уроженцу Витебской губернии конструктору инженер-генералу Карлу Андреевичу Шильдеру.

Наибольший интерес в подводной тематике сегодня представляют лодки пятого поколения, проектирование и строительство которых внесено в госпрограмму вооружений (ГПВ) до 2027 года. При этом речь идет как об атомных, так и неатомных субмаринах. По словам вице-президента Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Игоря Пономарева, аванпроект неатомной субмарины пятого поколения уже создан в России и идет согласование задания на разработку технического проекта.

Как отмечают в Центральном конструкторском бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин", атомные и неатомные подлодки следующих поколений будут иметь меньшие размеры, но большую скрытность по сравнению с существующими.

Все создатели и эксплуатирующие организации абсолютно всех стран стремятся к уменьшению габаритов подводных кораблей. Это связано с минимизацией затрат на их создание, а также с тем, что физические поля таких подлодок существенно отличаются в лучшую сторону. Наш флот не исключение Игорь Вильнит генеральный директор ЦКБ МТ "Рубин"

Кроме того, по его словам, сегодня у промышленности "новые возможности", поэтому нет нужды "стремиться к гигантизму". "Напротив, чем меньше корабль, выполняющий определенные функции, тем лучше", — поясняет глава "Рубина".

В будущем разделение подлодок на стратегические и многоцелевые должно сохраниться, считает Вильнит. "Проектная мысль никогда не ограничена, поэтому совместить можно все, технически такое возможно. Но есть ли в этом смысл? Принцип модульности справедлив, но, с моей точки зрения, это касается в большей степени применения конкретного вида технических средств, оборудования, каких-то устройств, радиоэлектроники, энергетики. У каждого типа лодки своя задача. И возможность выполнять сто разных задач, когда на деле будет использоваться только одна, — это дорого и неэффективно", — сказал он.

Развернуть Центральный пост управления ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 955 © Лев Федосеев/ТАСС Центральный пост управления ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 955 © Лев Федосеев/ТАСС

При этом разрабатываемый подводный корабль пятого поколения будет модульным и сможет применять робототехнику.

Корабль пятого поколения возьмет все лучшее, что сегодня освоено промышленностью. Это решения по модульности, дальнейшие решения по снижению физических полей корабля, по автоматизации кораблей и более широкое применение робототехнических средств с борта подлодки Владимир Дорофеев генеральный директор морского бюро машиностроения "Малахит"

Корабль в качестве боевого объекта должен входить в единое информационное пространство Министерства обороны. "А любой обмен информацией предполагает потерю скрытности. Поэтому робототехника должна придавать кораблю новые качества: добавлять сенсорные возможности, повышать его скрытность и обороноспособность", — считает Дорофеев.

Модульность, по его словам, не стоит сводить к "сборке" корабля из неких типовых элементов. Хорошим примером правильной реализации этой концепции, считает он, является проект "Ясень", обладающий модульным оружием — универсальными пусковыми установками, предназначенными для запуска ракет разных массогабаритных характеристик и разного назначения без каких-либо переделок системы. "Кроме того, можно говорить о межпроектной унификации по комплектующему оборудованию. Уровень унификации между лодками разных проектов достаточно велик, например в части радиоэлектроники", — резюмировал глава "Малахита".

Всего в составе ВМФ России — 12 атомных стратегических подводных ракетоносцев, три из которых — проекта 955 "Борей": "Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах". Вооруженные межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава" (каждая субмарина несет по 16 ракет), лодки способны применяться в любой точке планеты, имеют неограниченную мореходность.

Развернуть Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" © AP Photo/Alexander Zemlianichenko Ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" © AP Photo/Alexander Zemlianichenko

ГПВ до 2020 года предусматривает строительство и вхождение в боевой состав ВМФ восьми ракетных подводных крейсеров стратегического назначения. В настоящее время пять атомных подлодок модернизированного проекта "Борей-А" находятся в стадии строительства. Последний корабль этой серии — "Князь Пожарский" — был заложен в конце 2016 года.

СПЕЦПРОЕКТ Холодное дыхание "Борея" ТАСС рассказывает об особенностях стратегической атомной подлодки проекта 955

В новую ГПВ включен проект "Борей-Б". ОКР по проектированию стратегического атомного подводного крейсера начнутся в этом году, завершение испытаний и передача ВМФ запланированы на 2026 год. Предполагается, что лодка получит корпус своего предшественника (проект "Борей-А"), но благодаря установке нового водометного движителя ее шумность значительно снизится. Серийное строительство "Бореев-Б" планируют начать с 2023 года, их будет не менее четырех единиц. Главком ВМФ адмирал Владимир Королев в ноябре 2017 года сообщал, что сроки строительства новых "Бореев" станут ясны после завершения эскизного проектирования этих кораблей.

С 2018 года мы начинаем активно работать по этому проекту, я думаю, это будет ближайшее время, конкретные даты мы определим по результатам первого этапа, то есть формирования эскизного облика Владимир Королев главком ВМФ, адмирал

Также уже ведутся работы в инициативном порядке по определению облика подводного "стратега" пятого поколения.

В составе ВМФ насчитывается 29 многоцелевых атомных подлодок различных проектов, среди которых субмарина четвертого поколения проекта 885 "Ясень" — К-560 "Северодвинск" (головная подлодка серии в строю на Северном флоте — прим. ТАСС). Следующие лодки строятся по модернизированному проекту "Ясень-М". На "Севмаше" в 2009–2017 годах заложены шесть субмарин этого типа: "Казань" (в этом году ожидается передача флоту), "Новосибирск", "Красноярск", "Архангельск", "Пермь" и "Ульяновск".

Развернуть Головная подлодка проекта 885 "Ясень" — К-560 "Северодвинск" в строю на Северном флоте © Лев Федосеев/ТАСС Головная подлодка проекта 885 "Ясень" — К-560 "Северодвинск" в строю на Северном флоте © Лев Федосеев/ТАСС

Кстати, основные характеристики многоцелевых атомных подлодок пятого поколения, которые сегодня проектируются в России, во многом определились в ходе создания субмарин проекта "Ясень".

Проекты 885/885М — прорывные для нашего ВМФ, в них очень много серьезных новшеств. Подобные корабли сейчас отсутствуют в составе любых флотов, кроме российского Владимир Дорофеев генеральный директор морского бюро машиностроения "Малахит"

Благодаря оснащению универсальными пусковыми установками, которые дают возможность комбинировать ракетное вооружение, "Ясень" выполняет функцию, до этого не свойственную отечественным многоцелевым атомным подлодкам, — полноценного неядерного стратегического сдерживания. "На "Ясенях" размещены универсальные пусковые установки, которые позволяют применять крылатые ракеты различного назначения без каких-либо переделок, без изменений в составе радиоэлектронного вооружения", — говорит Дорофеев.

Эти подлодки являются универсальными охотниками. В зависимости от боевой нагрузки "Ясени" могут решать задачи против авианосных соединений, надводных кораблей, десантных отрядов, конвоев, береговых целей, противолодочные задачи Владимир Дорофеев генеральный директор морского бюро машиностроения "Малахит"

Новейшие технологические решения должны найти воплощение в проекте "Хаски" — подводной лодке пятого поколения. Пока проект существует только в виде предварительных расчетов. Формирование облика лодки и научно-исследовательские работы по созданию эскизного проекта планируется завершить в этом году. Разработка многоцелевой лодки ведется в конструкторском бюро "Малахит" в Санкт-Петербурге. "Хаски" будет максимально унифицированной и вберет в себя качества многоцелевых и стратегических подлодок.

Проект лодки пятого поколения активно обсуждается, готовятся различного рода технические задания предварительные, проводятся наработки. Она будет совершенно другой лодкой с точки зрения физических полей. Это будет лодка, которая будет унифицирована, — стратегической и многоцелевой по ряду своих ключевых элементов Алексей Рахманов президент Объединенной судостроительной корпорации

По словам Рахманова, подлодка "будет отличаться оружием", но перед ОСК стоит задача добиться максимальной унифицированности, чтобы "получить лучшее ценовое предложение для Минобороны". Известно, что субмарину оснастят гиперзвуковыми крылатыми ракетами "Циркон", которые вскоре начнут поступать в войска.

Будущие возможности проекта "Хаски" уже оценили на Западе. Так, военно-аналитическое издание Strategic Culture Foundation сообщало, что подлодка будет иметь ряд преимуществ над очень мощными в технологическом плане субмаринами четвертого поколения. При этом в данном вопросе, по мнению издания, Россия постепенно отрывается от своих главных конкурентов на военном рынке — США.

Как считают западные журналисты, целью такого подводного перевооружения ВМФ РФ является создание многоцелевых, довольно легких и маневренных субмарин. Главной особенностью "Хаски" является многопрофильная конструкция — универсальная платформа, которая может быть основой для создания сразу трех вариантов подлодок: с крылатыми ракетами, с баллистическими ракетами, а также атомная субмарина широкого спектра действий. В том числе ее оснастят инновационными системами и беспилотными аппаратами.

Достраиваются две дизельные лодки доработанного проекта 677 "Лада" ("Кронштадт" и "Великие Луки"), после чего планируется начать строительство лодок по разработанному принципиально новому проекту "Калина" (с анаэробной, то есть воздухонезависимой силовой установкой). Научно-исследовательскую работу с таким названием ведет ЦКБ "Рубин".

Эти неатомные субмарины пятого поколения первыми начнут строить для Северного и Балтийского флотов. В "Калине" будут реализованы лучшие качества проектов 636.3 "Варшавянка" и 677 "Лада", которые сейчас строятся для флота. Субмарина получит воздухонезависимую энергетическую установку (ВНЭУ), главное преимущество которой — увеличение скрытности. Лодка сможет находиться под водой без всплытия для зарядки батарей более длительный срок — до двух-трех недель.

Развернуть Подводная лодка "Санкт-Петербург" © Руслан Шамуков/ТАСС Подводная лодка "Санкт-Петербург" © Руслан Шамуков/ТАСС

Что касается проекта "Лада", головная лодка это серии — "Санкт-Петербург" — была заложена в 1997 году и с момента передачи флоту в 2010-м находится в опытной эксплуатации. Ожидается, что она пройдет ремонт и модернизацию. В планах — заказать еще две субмарины подобного проекта. Таким образом, самые миниатюрные и самые бесшумные подлодки российского флота в будущем станут основным типом неатомных подводных сил.

О "Ладе" Относятся к четвертому поколению неатомных субмарин, надводное водоизмещение составляет порядка 1,75 тыс. т (против 2,3 тыс. т у "Варшавянок"). Скорость подводного хода достигает 21 узла. Благодаря применению новых решений в конструкции корпуса, особого покрытия и новейшей радиоэлектроники они обладают непревзойденной скрытностью. Вооружены ракетами "Калибр".

Информация по подлодкам спецназначения практически закрыта. Эти корабли создаются в интересах Главного управления глубоководных исследований Минобороны России.

В 2016 году ВМФ получил атомную подводную лодку специального назначения БС-64 "Подмосковье" после завершения ремонта и модернизации по проекту 09787. Субмарина переоборудована из ракетоносца К-64 проекта 667БДРМ "Дельфин" в носитель подводных аппаратов. Модернизация корабля велась с 1999 года.

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В составе флота находится еще один подобный атомоход — БС-136 "Оренбург", который в начале 2000-х годов был переоборудован также из ракетоносца проекта 667БДР "Кальмар". Именно эта субмарина принимала участие в исследовательской арктической экспедиции компании "Севморгео" в 2012 году, помогая ученым собирать пробы грунта для определения границы континентального шельфа в Северном Ледовитом океане.

ВМФ планирует получить еще одну лодку спецназначения — К-139 "Белгород" проекта 949А. О ее достройке было объявлено в начале 2012 года. Создается она в качестве носителя необитаемых и обитаемых глубоководных исследовательских аппаратов. В 2014 году на "Севмаше" была заложена атомная субмарина специального назначения проекта 09851 "Хабаровск". О проекте также известно немногое: лодка спроектирована специально для ведения гидроакустической разведки. 1 ноября 2015 года в СМИ был случайно продемонстрирован проект океанской многоцелевой системы "Статус-6", носителями которой были названы "Белгород" и "Хабаровск".

Известно, что главными особенностями этих лодок являются:

модульная конструкция вооружения;

использование подводных роботов-беспилотников.

Испытания подобных роботов уже идут в России с 2008 года. По данным из открытых источников, для этого была построена опытная неатомная подводная лодка проекта 20120 "Саров". В состав флота она вошла в 2007 году. Субмарина помогает испытывать на Севере робототехнические средства для лодок нового поколения.

Он ("Саров") удачно действует. Действительно очень полезный корабль. Как раз этой робототехникой, о которой мы говорим, он и занимается источник в оборонно-промышленном комплексе

В 2016 году стало известно, что ЦКБ "Рубин" ведет проработку создания серии автономных необитаемых подводных аппаратов, построенных по модульному принципу. По словам гендиректора конструкторского бюро Игоря Вильнита, модульность позволит адаптировать такой аппарат под решение конкретной задачи, а стоимость и возможности подобных разработок делают их "весьма конкурентоспособными" на мировом рынке.

Планируется создавать аппараты разных классов: малые, средние и тяжелые, надводного и подводного базирования, автономные и телеуправляемые. При этом "Рубин" работает в интересах как Министерства обороны, так и нефтегазодобывающей отрасли. В числе известных разработок — автономный необитаемый подводный аппарат "Юнона", впервые представленный на форуме "Армия-2015". Также завершается создание необитаемого подводного аппарата "Клавесин-2Р-ПМ", предназначенного для поисковых операций и исследований.

Развернуть Подводный аппарат "Клавесин-2Р-ПМ" © ЦКБ "Рубин" Подводный аппарат "Клавесин-2Р-ПМ" © ЦКБ "Рубин"

Такие аппараты для подлодок пятого поколения разрабатываются параллельно с совершенствованием физических полей и увеличением скрытности субмарин. Кстати, об одном из таких подводных беспилотников рассказал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию РФ 1 марта. Он заявил, что в России разработан беспилотный подводный аппарат, способный двигаться на сверхбольшой глубине с неограниченной дальностью.

Я бы сказал, на очень большой глубине и на межконтинентальной дальности со скоростью, кратно превышающей скорость подводных лодок, самых современных торпед и всех видов даже самых скоростных надводных кораблей. Средств, которые могут им противостоять, на сегодняшний день в мире просто не существует Владимир Путин президент России

ТАСС/Ruptly

Эти беспилотники обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвимы для противника. Путин назвал эту разработку "просто фантастикой". Беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами. Это позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.

В декабре 2017 года был полностью завершен многолетний цикл испытаний инновационной ядерной энергоустановки для оснащения этого автономного необитаемого аппарата. Такая установка имеет малые габариты и при этом сверхвысокую энерговооруженность при объеме в 100 раз меньше, чем у современных атомных подлодок, имеет большую мощность и в 200 раз меньшее время выхода на боевой режим. "Результаты проведенных испытаний дали нам возможность приступить к созданию принципиально нового вида стратегического оружия, оснащенного ядерными боеприпасами большой мощности", — заключил президент.

Подготовил Роман Азанов