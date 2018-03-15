Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.03:
$ 57.02
€ 70.52
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около тысячи военных приняли участие в учениях на юге России

Армия и ОПК
15 марта, 22:06 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 15, марта. /ТАСС

Впервые для выполнения задач в составе разведывательно-ударных контуров привлекли более 40 воздушных судов

Поделиться
Материал из 1 страницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 марта. /ТАСС/. Командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников в четверг провел тренировку разведывательно-ударных контуров войсковых объединений, в ходе которой было уничтожено более 500 целей условного противника. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы округа Вадим Астафьев.

"Поражение сил и средств условного противника осуществлялось мотострелками, авиацией, огневыми средствами кораблей Черноморского флота и Каспийской флотилии, зенитными ракетными комплексами объединения ВВС и ПВО ЮВО [Южного военного округа], а также подразделениями ракетных войск и артиллерии соединений и воинских частей округа", - сказал Астафьев.

По его словам, в учениях задействовали около тысячи военных. Впервые для выполнения задач в составе разведывательно-ударных контуров, рассказал Астафьев, привлекли более 40 воздушных судов, в том числе 6 самолетов оперативно-тактической авиации и около 20 вертолетов. Кроме того, использовали десятки беспилотников.

Управление контурами в объединениях округа организовали с подвижных полевых пунктов, а вся информация о разведанных целях и результатах их поражения в реальном времени поступала в группу командования округом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как успеть выбрать удобный участок для голосования
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Несколько тысяч человек простились с Олегом Табаковым в МХТ имени Чехова
2
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
3
Олег Табаков похоронен на Новодевичьем кладбище
4
Биография Олега Табакова
5
Захарова ответила на критику в свой адрес словами Терезы Мэй
6
США расширили санкции в отношении РФ
7
Грудинин покинул дебаты после появления на них экс-работницы своего предприятия
Темы дня
Новости партнеров
Реклама