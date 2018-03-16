Российские летчики за неделю семь раз поднимались на перехват иностранных самолетов

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российские летчики семь раз за неделю поднимались на перехват и сопровождение иностранных воздушных судов у границ РФ. Такие данные Минобороны приводит в пятницу газета "Красная звезда".

Согласно инфографике, опубликованной в издании, воздушную разведку вдоль границ России вели 22 зарубежных летательных аппарата.

Кроме того, отмечается, что российские специалисты провели на территории Латвии инспекцию в соответствии с Венским документом 2011 года. "На территории Российской Федерации иностранные специалисты инспекций не проводили", - сообщается в газете.